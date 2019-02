Quilmes probó nuevo esquema para visitar a Mitre en Santiago

El nuevo desafío por el torneo no será sencillo, ante un contrincante que no ha perdido en su casa en lo que va del certamen. En el entrenamiento formal de ayer la plantilla realizó trabajos tácticos en un principio, para luego finalizar con algunos minutos de fútbol en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Para el armado del once inicial el entrenador Leonardo Lemos no podrá contar con el experimentado refuerzo, que no llegará luego de su molestia en el isquiotibial derecho, mientras que Augusto Max entrenó diferenciado porque sufrió dolores estomacales. Por otro lado, Drocco podría hacer su presentación con la camiseta del Decano.

En cuanto al equipo que paró en la práctica, formó con Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Juan Larrea, Alan Alegre, Marcelo Cardozo, Matías Noble; Drocco, Gastón Pinedo, Brandon Obregón; Juan Imbert; Federico Anselmo.