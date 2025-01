Ranking mundial de Love is Blind: ¿cuántas parejas del reality siguen juntas en 2025?

Un análisis reciente de ArgentinaCasinos.com ha puesto en números lo que los espectadores ya sospechaban: no todas las historias tienen un final feliz, pero las que lo logran parecen tocar algo profundo en la audiencia. Desde Argentina hasta Japón, este reality se ha convertido en un laboratorio cultural donde las emociones, las expectativas y las diferencias sociales y culturales chocan, dejando a su paso un caleidoscopio de finales felices, separaciones y mucho aprendizaje sobre las relaciones humanas.

A continuación, un resumen con las parejas que se conocieron en Love is Blind, se casaron, y cómo siguen hoy:

Argentina:

Florencia Fernández y José Luis Fariña : Continúan juntos como una de las parejas más estables del programa.

: Continúan juntos como una de las parejas más estables del programa. Emily y Santiago: Vivieron un tiempo juntos en la casa de los padres de Santiago pero ahora se mudaron solos a un departamento.

Brasil:

Nanda Terra y Mack Alves : Siguen felizmente juntos, tuvieron un hijo en 2022.

: Siguen felizmente juntos, tuvieron un hijo en 2022. Maria Carolina Caporusso y Menandro Rosa: Siguen juntos, con Maria Carolina enfocada en su carrera profesional como CEO.

México:

Karen y Fernando: Se casaron. Compraron un departamento e iniciaron un negocio juntos.

Estados Unidos:

Lauren y Cameron : Casados y siguen juntos, celebraron su aniversario renovando votos en Las Vegas hace algo más de un año.

: Casados y siguen juntos, celebraron su aniversario renovando votos en Las Vegas hace algo más de un año. Amber y Matthew Barnett : Casados y ahora están esperando su primer hijo juntos.

: Casados y ahora están esperando su primer hijo juntos. Alexa y Brennon : Casados y llevan más de tres años juntos, mostrando una relación sólida y feliz.

: Casados y llevan más de tres años juntos, mostrando una relación sólida y feliz. Colleen Reed y Matt Bolton : Celebraron su tercer aniversario de bodas en julio de 2024, demostrando un vínculo duradero.

: Celebraron su tercer aniversario de bodas en julio de 2024, demostrando un vínculo duradero. Tiffany Pennywell y Brett Brown : Siguen juntos y se mudaron de Seattle a Portland para estar juntos, demostrando una conexión sólida.

: Siguen juntos y se mudaron de Seattle a Portland para estar juntos, demostrando una conexión sólida. Zack Goytowski y Bliss Poureetezadi : Casados, tuvieron una hija en abril de 2024.

: Casados, tuvieron una hija en abril de 2024. Chelsea Griffin y Kwame Appiah: Aunque enfrentaron desafíos, como dudas sobre dónde vivir inicialmente, la pareja sigue feliz y celebró su primer aniversario recientemente.

Suecia:

Krisse-Ly Kuldkepp y Rasmus Hedenstedt: Casados, enfrentaron desafíos pero hace unos meses anunciaron que esperan a su primer hijo. En cuanto a sus actuales condiciones de vida, viven juntos desde hace un año y comparten el apartamento que solía ser el piso de soltero de Rasmus.

Reino Unido:

Bobby y Jasmine : Se casaron durante el episodio final del programa. Durante su tiempo en el reality, mostraron una conexión fuerte, y Jasmine expresó lo feliz que estaba de casarse con Bobby después de conocerlo en los pods. Siguen juntos y se muestran felices en las redes sociales.

: Se casaron durante el episodio final del programa. Durante su tiempo en el reality, mostraron una conexión fuerte, y Jasmine expresó lo feliz que estaba de casarse con Bobby después de conocerlo en los pods. Siguen juntos y se muestran felices en las redes sociales. Benaiah y Nicole: A pesar de tener un comienzo algo complicado y algunas dudas iniciales por parte de Nicole debido a su matrimonio anterior, la pareja logró superar estas dificultades. Ambos dijeron "sí, acepto" en el altar, y un año después, continúan profundamente enamorados. Actualmente viven juntos y están planeando viajar.

Japón:

Ryotaro Yamauchi y Motomi: Siguen juntos viviendo en Tokio, ambos comprometidos en sus carreras personales.

En resumen, Love is Blind ha logrado algo que pocos programas de televisión consiguen: convertirse en un fenómeno global que redefine cómo entendemos el amor. Aunque ha sido criticado por su teatralidad y aclamado como un experimento social revolucionario, su impacto sigue dejando huella. Con Estados Unidos a la cabeza, sumando siete temporadas y siete parejas que aún siguen juntas, Brasil con tres temporadas y dos parejas que han prosperado, y Argentina haciendo historia en su primera edición con dos parejas que superaron grandes desafíos, queda claro que este formato tiene mucho más que ofrecer. ¿Te gustaría formar parte de esta historia de amor? El casting para la segunda temporada de Love is Blind en Argentina ya está abierto, ofreciendo una nueva oportunidad para quienes se atrevan a dejar de lado las apariencias y arriesgarse a encontrar el amor verdadero. Una vez más, Love is Blind nos recuerda que, sin importar las fronteras culturales, el amor auténtico puede florecer cuando menos lo esperamos.