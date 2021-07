Acusan a Nati Jota de cosificar a un jugador de la Selección

"Un poco de Tucu en bolas para descomprimir" dice el mensaje que está acompañado de dos capturas de un video que difundió alguno de los propios jugadores argentinos tras la victoria ante Colombia por la Copa América.

En las imágenes se ve a Joaquín Correa, delantero de la Lazio de Italia, quien celebra junto a sus compañeros como se suele estar dentro de un vesturario: en calzoncillos.

NatiJota-seleccion.jpg El tweet de Nati Jota que causó revuelo entre sus seguidores.

Se ve que el físico del tucumano de 26 años le debe haber parecido agraciado y quiso compartirlo con sus más 983.000 seguidores pero -como suele suceder- encontró voces de repudio.

"Si el tweet fuese de un hombre hacia una mujer estarías con tu feminismo de cartón llorando sexualización", "Nati esto a la inversa no estaría piola", "Qué dirían su fuera una mina la de la foto?", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Lejos de enojarse y mucho menos de borrar el tweet, Nati no tardó en hacer su descargo por la misma vía: "Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior q subieron ellos. Y me cuestionan q desp me quejo de q suben algo mío. 1) saben la cantidad d comentarios q recibo d mis tetas o mi orto o las pajas q se harían y no digo nada?? 2) no les da para entender q es DISTINTO?"

Y en un segundo mensaje en la red del pajarito agregó: "Vos pensás q el Tucu sufre o se siente inferior o algo así xq yo digo q está bueno??? Pensás q le incomoda o le da miedo??? O algo así?? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha".

NatiJota-descargo.jpg El descargo de la influencer luego de ser criticada.

Casi un día después el ida y vuelta continúa, pero la conductora disfruta (con poca ropa) de unos días de descanso en Chicago, donde aprovechó la llegada del verano para tomar sol. Y postear las imágenes sin prejuicios.

¿Qué les parece esta nueva "polémica" en las redes?