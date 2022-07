Cansado de las burlas, boxeador invitó a pelear a un "troll"

El "troll" o un "hater" (odiador) es una figura común en cualquier red social. Uno de estos "personajes", Fab Tanga, tomó preponderancia en Reino Unido ya que terminó recibiendo una paliza.

Sunny Edwards, actual campeón mundial peso mosca, cansado de las ofensas y de los desafíos virtuales del troll, aceptó un guanteo en su gimnasio.

"Te lo prometo, Sunny Edwards, te prometo por mi vida que si no vas a responder, mañana por la mañana estaré frente a tu gimnasio entre las 11 y 12. Si me dejas gastar el dinero que uso para comer y no lo haces allí, caminaré por todo Sheffield gritando que eres un cobarde", escribió el hater.

image.png

El combate tuvo lugar y las imágenes que trascendieron muestran a Edwards dándole una relajada golpiza a Tanga.

La pelea llegó al segundo asalto, con Edwards enviando a Tanga a las cuerdas, antes de que el troll abandonara exhausto, con la necesidad de vomitar.

pelea boxeador reino unido troll redes sociales.mp4

"El hombre viajó 4 horas y su único deseo era entrenarme. Ni siquiera lo invitaron, me mandó una foto de él afuera de mi gimnasio diciendo que si no me presentaba iba a conseguir mi dirección", ecsribió Edwards en sus redes contestando a algunas críticas recibidas.