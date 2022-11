Una yanqui es viral por su tonada cordobesa: "Me enseñaron 5 palabras para sobrevivir"

La joven se volvió viral cuando la cuenta de Twitter, "@cordobeseanding", publicó un video suyo y su particular "tonada" cordobesa.

https://twitter.com/cordobeseanding/status/1586171336858431491 ENLOQUEZCO con esta yankee q vino a vivir a argentina para perfeccionar su español cayo a cordoba y ahora es la mole pic.twitter.com/1ofqnDlAVH — (@cordobeseanding) October 29, 2022

"Quería aprender español y terminé aprendiendo cordobés", explicó la norteamericana en uno de sus videos. "Estaba aprendiendo español en Estados Unidos e iba a irme de intercambio. Me dijeron que tenía tres opciones para ir a un país hispanohablante. Me ofrecieron Córdoba (Argentina), El Salvador y creo que España. Vi la lista y dije: voy ahí, a Córdoba", contó Abigail.

"Jugaba al vóley, iba al colegio, tenía a mis amigos. A los 18 me fui de casa para estudiar y a los 19 vine por primera vez a Córdoba. Los 20 los cumplí sola en Bariloche. En ese momento no entendía nada el español, pero lo disfruté muchísimo", aseguró en una entrevista con el medio TN.

image.png Abigail King nació en Denver, Estados Unidos

Nacida en Denver, Colorado, reveló que sus padres sintieron miedo cuando decidió emigrar, ya que no sabían nada de cómo era Argentina, no conocían a nadie y no sabían con que se iba a encontrar.

"Nadie me avisó que acá tenían una tonada especial. Llegué a Córdoba sin saber nada. Ahora lo haría de otra forma pero por suerte me salió muy bien", contó en el programa cordobés Seguimos en El Doce.

abigail tonada cordobesa.mp4 A los 19 años quiso perfeccionar su español y viajó a Córdoba

Para la joven, según sus propias palabras, los primeros meses fueron muy difíciles y su principal desafío fue adaptarse a la forma de hablar de los cordobesés, ya que "hablan muy rápido".

Como suele pasar con los extranjeros en cualquier parte del mundo, lo primero que aprenden son aquellas palabras de habla cotidiana, principalmente las que usamos para comunicarnos fácil y rápido.

image.png King tiene 28 años y se describe como "la única yankee en Córdoba

"A esas las aprendí el primer día. Apenas llegué me dijeron que me iban a enseñar cinco palabras que tenía que entender para sobrevivir: estar al pedo, garchar, la c... de la lora, la p... madre y cul...", relató. "Yo pensaba que 'la lora' era una persona".

El futuro de Abigail King está marcado por sus proyectos en Córdoba, principalmente un emprendimiento de muebles sustentables.