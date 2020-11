Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 PIERRE RICHARD, 55, E.Siniani (6) 9503 2 Too Hero, 57, F.Coria (1) 52434 22,40 v.m. 3 Hot Sauce (brz), 57, B.Enrique (7) 313208 3,75 1/2 cpo 4 Takuaree, 57, A.Morua (3) 63488 18,50 1/2 cpo 5 Fan Speed, 57, J.Leonardo (11) 91049 12,90 1 cpo 6 Pharmaton, 54, J.Noriega (9) 184966 6,35 1 1/2 cpo 7 Codi Bigote, 51, L.Garcia (5) 10090 116,40 3/4 cpo 8* Sol Bemol, 57, M.Aserito (2) 293633 4,00 hco 9 Zappala, 54, K.Banegas (10) 2647 443,70 1 1/2 cpo ú Almohadon, 55, C.Benitez (12) 618175 1,90 4 cps - - - 1639193 - - (*) Largó cruzado

Dividendos: PIERRE RICHARD $ 212,90, 18,10 y 6,25. Too Hero $ 4,90 y 2,80. Hot Sauce $ 2,95. IMPERFECTA $ 5.699,00. CUATRIFECTA $ 958.245,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 12.107,50, a placé $ 237,50. TRIPLO $ 20.725,00. PICK 4 $ 31.855,00. No corrieron: (4) May Fil y (8) Charruzca. Tiempo: 56s59c. Cuidador: J.A.Poggio. Stud: Blamar (az). El ganador de 6 años es hijo de Emperor Richard y Petite Sommei. RECAUDACIÓN: $ 63.565.015.

MOET MIX. Silver Vision. El Estrepitoso. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'50s65c.R.Pellegatta.Bingo Horse. El ganador de 3 años es hijo de Dynamix y Basha Girl