Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

SEGUNDA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 PANDORA GIRL, 57, J.Noriega (1) 2 Cuentacuentos, 57, J.Leonardo (11) 2,05 3/4 cpo 3 High Hannah, 57, R.Cunz (10) 12,55 2 cps 4* Eunike Eclipse, 57, M.Valle (5) 4,10 1 cpo 5 Zakharova, 57, J.Villagra (2) 15,75 4 cps 6 Same Philly, 53, R.Bascuñan (6) 18,05 3 cps 7 Mashak Melody, 57, B.Enrique (7) 6,25 3/4 cpo 8 Moleka, 57, E.Torres (3) 74,15 6 cps 9X Keep The Faith, 53, E.Suarez (4) 61,50 3 1/2 cps 10 Woman Star, 57, W.Pereyra (9) 6,00 3/4 cpo ú Dass, 57, A.Castro (8) 432,45 2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado

Dividendos: PANDORA GIRL $ 6,80, 3,15 y 2,25. Cuentacuentos $ 1,75 y 1,30. High Hannah $ 1,80. EXACTA $ 870,00. TRIFECTA $ 10.420,00. DOBLE $ 940,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s42c. Cuidador: D.Palacios. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 4 años es hija de Greenspring y Profeica TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DELFINA BLUES, 56, B.Enrique (8) 2 Glory Bomb, 56, W.Moreyra (3) 2,55 4 cps 3 Easter Lily, 56, J.Villagra (10) 5,50 1/2 cpo 4 Game Winner, 52, R.Bascuñan (12) 31,50 3 cps 5 Miss Quincy, 56, L.Vai (6) 5,45 1 cpo 6 Misteriosa Noche, 56, L.Cabrera (9) 11,50 1/2 cpo 7* Ellis Island, 56, F.L.Goncalves (4) 15,20 1 cpo 8 Cinny, 56, W.Pereyra (11) 10,60 pzo 9 Romper Cadenas, 56, A.Giannetti (2) 8,30 6 cps 10 Full Halo, 56, A.Castro (7) 76,80 3 cps 11 Haut Medoc, 52, J.Espinoza (1) 91,70 pzo úX Early Hours, 56, O.Alderete (5) 30,20 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal (X) Largó mal Dividendos: DELFINA BLUES $ 4,55, 1,60 y 1,10. Glory Bomb $ 1,50 y 1,10. Easter Lily $ 1,10. IMPERFECTA $ 725,00. TRIFECTA $ 4.027,50. DOBLE $ 2.415,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s9c. Cuidador: M.L.Roberti. Stud: Sta. Elena. La ganadora de 3 años es hija de Le Blues y Dolce Diva CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ELEGANTE SILVER, 56, O.Alderete (10) 2 Agua Grande, 56, J.Villagra (11) 4,40 2 1/2 cps 3 Santa Del Cerro, 56, W.Moreyra (6) 12,85 3 1/2 cps 4 Amanti, 56, W.Pereyra (8) 25,80 cza 5 Quiet Philly, 56, E.Torres (1) 57,70 1 cpo 6 Last Dinamit, 56, J.Noriega (3) 8,80 1/2 pzo 7 Lady Kris, 52, R.Bascuñan (12) 113,15 4 cps 8 Doutrinadora, 56, F.L.Goncalves (5) 1,50 1 1/2 cpo 9 Surfista, 56, M.Valle (2) 14,65 1 1/2 cpo 10 Ladrona De Amor, 56, A.Giannetti (7) 14,15 2 cps 11 Storm Perfect, 56, A.Castro (9) 26,95 10 cps ú Full Moon Party, 56, B.Enrique (4) 12,95 2 1/2 cps - - - Dividendos: ELEGANTE SILVER $ 28,90, 12,95 y 9,00. Agua Grande $ 4,30 y 2,80. Santa Del Cerro $ 3,85. IMPERFECTA $ 6.610,00. TRIFECTA $ 53.760,00. DOBLE $ 8.670,00. CUATERNA $ 57.692,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s76c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Cañada Negra. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Intersilver QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TICKET TO FLY, 56, J.Noriega (2) 2* Chazki, 56, J.Villagra (13) 4,10 3/4 cpo 3 Rey Maya, 56, W.Pereyra (14) 2,75 1 1/2 cpo 4 Ipolito, 56, F.L.Goncalves (4a) 4,55 1/2 pzo 5X Greeley For Sale, 56, F.Coria (12) 36,00 3 1/2 cps 6 Bien Coqueto, 56, S.Barrionuevo (8) 23,00 pzo 7 Gran Chusco, 56, A.Paez (7) 41,70 4 cps 8+ Back Story, 56, I.Monasterolo (11) 13,95 1/2 cza 9 Pure Energy, 56, W.Moreyra (6) 8,60 pzo 10 Theodore One, 56, G.Bonasola (9) 11,00 1 1/2 cpo 11 Celebre Johan, 52, J.Espinoza (5) 16,05 3/4 cpo 12 Naranjin, 56, M.Valle (1) 8,75 2 cps 13 El Cartillero, 53, E.G.Ortega T. (4) 4,55 3/4 cpo ú El Asturiante, 56, O.Alderete (10) 20,60 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: TICKET TO FLY $ 92,70, 46,50 y 12,30. Chazki $ 2,35 y 1,45. Rey Maya $ 2,10. IMPERFECTA $ 22.315,00. TRIFECTA $ 245.362,50. DOBLE $ 140.328,00 . TRIPLO PLUS $ 819.840,00. CUATERNA JACKPOT $ 5.850.764,00.No Corrió: (3) Meydar. Tiempo: 1'11s30c. Cuidador: A.M.Canto. Stud: Aguanta Corazon (tan). El ganador de 3 años es hijo de Aerosol y Gallant One SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 NORMA BRANCA, 53, J.Espinoza (9) 2 New Prize, 57, W.Moreyra (6) 3,90 1/2 cpo 3 Cursora Dubai, 57, F.L.Goncalves (10) 4,05 cza 4* Dale Soga, 57, C.Cuellar (4) 48,90 3 1/2 cps 5 Lady Richard, 57, A.Cabrera (3) 10,45 1 1/2 cpo 6 City Post, 57, B.Enrique (5) 18,85 1/2 cpo 7 Jynx, 54, E.Retamozo (12) 25,50 1/2 cpo 8 Giant Daga, 53, E.Suarez (7) 49,65 1 cpo 9 Aguas Do Prata, 57, M.Gonzalez (11) 19,65 3 cps ú Araviana, 57, D.Ramella (8) 14,05 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: NORMA BRANCA $ 1,70, 1,10 1,10. New Prize $ 1,15 y 1,10. Cursora Dubai $ 1,10. IMPERFECTA $ 465,00. TRIFECTA $ 890,00. DOBLE $ 16.287,50.No corrieron: (1) Mi Blanca Perlita y (2) Sail Global. Tiempo: 1'6s16c. Cuidador: M.J.Ricciuto. Stud: Los Mellizos (mdp). La ganadora de 4 años es hija de Cisne Branco y Norma Went Back SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 WESTWORLD, 56, W.Pereyra (2) 2 Lanzado Al Vacio, 56, L.Balmaceda (3) 9,10 2 1/2 cps 3* Cafiolazo, 56, F.L.Goncalves (10) 16,60 hco 4 Marcus, 56, J.Noriega (1) 12,20 1/2 pzo 5 Buen Caramelo, 56, I.Monasterolo (13) 22,95 1 1/2 cpo 6 Full Sureño, 56, B.Enrique (12) 1,90 3 cps 7 Boije Glumac, 56, C.Cuellar (5) 76,05 1 cpo 8 Alacran De Guinea, 56, J.Villagra (11) 10,45 1/2 pzo 9 Tooru, 56, O.Alderete (9) 4,00 3 cps 10 Orgullo Candy, 52, R.Bascuñan (6) 25,75 2 cps 11 Don Centello, 53, E.G.Ortega T. (4) 40,30 3/4 cpo 12 Sabor A Ti, 56, R.Alzamendi (14) 18,25 8 cps ú As De Luna, 56, A.Cabrera (8) 46,10 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: WESTWORLD $ 8,70, 5,15 y 5,50. Lanzado Al Vacio $ 3,55 y 2,65. Cafiolazo $ 7,10. IMPERFECTA $ 3.900,00. TRIFECTA $ 153.245,00. DOBLE $ 2.067,50. TRIPLO $ 117.807,50. CUATERNA $ 850.000,00.No Corrió: (7) For Men. Tiempo: 1'12s7c. Cuidador: A.M.Canto. Stud: Aguanta Corazon (tan). El ganador de 3 años es hijo de Aerosol y Birmma OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUIMONA, 57, S.Barrionuevo (1) 2 Playa De Niza, 57, F.L.Goncalves (3) 2,35 3 1/2 cps 3 Acceptability, 53, S.Arias (8) 6,55 1/2 pzo 4* Divergente, 57, M.Valle (5) 4,60 5 cps 5X Reina Curiosa, 57, A.Cabrera (6) 41,40 3/4 cpo 6+ Planica, 57, J.Villagra (7) 11,85 3/4 cpo 7 Fragoscopica, 57, W.Pereyra (4) 7,90 8 cps ú Take The Lead, 57, B.Enrique (2) 15,50 1 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: QUIMONA $ 2,95, 3,95 y 1,30. Playa De Niza $ 1,80 y 2,15. Acceptability $ 1,95. EXACTA $ 542,50. TRIFECTA $ 4.865,00. DOBLE $ 2.245,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s87c. Cuidador: T.A.Mariani. Stud: La Aguada (vm). La ganadora de 4 años es hija de Fragotero y Quibala NOVENA CARRERA- 1400 METROSPremio: Handicap Simonside Pag. Dist. 1 CANDY BEER, 60, G.Calvente (8) 2 Pembe Savanna, 53, A.Castro (6) 39,85 1 1/2 cpo 3 Perfect Score, 53, R.Bascuñan (2) 21,40 1/2 cza 4 Roman Julius, 56, A.Cabrera (1a) 3,10 1 1/2 cpo 5 Croupier, 55, W.Moreyra (7) 4,00 cza 6 Clairemont, 56, M.Valle (5) 10,10 1/2 cza 7* One Samurai, 58, L.Cabrera (1) 3,10 3 cps ú Equal Ilusion, 54, W.Pereyra (3) 4,45 15 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: CANDY BEER $ 2,10 y 2,35. Pembe Savanna $ 22,25. EXACTA $ 4.105,00. TRIFECTA $ 138.545,00. DOBLE $ 680,00. TRIPLO PLUS $ 17.390,00. CUATERNA $ 29.410,00.No Corrió: (4) Crossonly. Tiempo: 1'23s44c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Abuela Chola. El ganador de 5 años es hijo de Señor Candy y Sand Wells DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PEPPERONI KEY, 56, I.Monasterolo (7) 2 Emm Vago, 56, J.Noriega (5) 5,90 1 1/2 cpo 3 Galactico Man, 56, F.L.Goncalves (4) 5,95 1 1/2 cpo 4 Yacaeran, 56, M.Valle (2) 6,55 2 cps 5 Abbott Lake, 56, O.Alderete (8) 3,90 3/4 cpo 6 Puerto Argentino, 56, W.Pereyra (3) 13,70 4 cps 7 Trigger Done, 53, E.G.Ortega T. (9) 5,05 1/2 cpo 8 Smock Triunfal, 56, G.Bellocq (6) 12,50 hco ú Que Me Quieran, 56, B.Enrique (1) 13,60 10 cps - - - Dividendos: PEPPERONI KEY $ 3,75, 1,95 y 1,80. Emm Vago $ 1,90 y 1,50. Galactico Man $ 1,95. EXACTA $ 1.367,50. TRIFECTA $ 5.267,50. DOBLE $ 490,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s19c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: M D P. El ganador de 3 años es hijo de Key Deputy y Pura Salsa Cat UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CARAMELIZA, 56, J.Noriega (7) 2 Vupt, 56, F.L.Goncalves (2) 4,80 3 cps 3 I Can Got, 56, M.Aserito (3) 4,20 1 1/2 cpo 4 Armerina, 56, L.Cabrera (5) 4,60 pzo 5 Rival Lady, 56, B.Enrique (6) 7,35 1/2 cpo 6 Peaky Girl, 56, R.Bascuñan (1) 10,35 2 cps ú Babel Song, 56, R.Frias (4) 37,85 13 cps - - - Dividendos: CARAMELIZA $ 1,95 y 1,50. Vupt $ 4,35. EXACTA $ 310,00. TRIFECTA $ 1.412,50. DOBLE $ 295,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s85c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Carmel. La ganadora de 3 años es hija de Le Blues y Candy Explotion DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DON LOBO, 57, A.Giannetti (5) 2 Black Campero, 53, G.Tempesti V. (11) 10,25 2 1/2 cps 3 Isolano, 57, J.Noriega (3) 10,80 1 1/2 cpo 4 Sebi Boy, 57, W.Moreyra (9) 2,35 4 cps 5 Holling, 57, J.Villagra (10) 9,80 3 1/2 cps 6 Illuminer, 57, B.Enrique (4) 22,00 1/2 cpo 7 Chamal Lef, 56, A.Giorgis (8) 35,85 pzo 8 Ryland, 55, F.L.Goncalves (6) 8,75 6 cps 9 Islandio, 56, S.Barrionuevo (7) 43,40 9 cps ú* Zain, 57, M.Valle (2) 5,35 22 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: DON LOBO $ 3,10, 1,95 y 1,60. Black Campero $ 2,65 y 1,60. Isolano $ 2,80. EXACTA $ 2.187,50. TRIFECTA $ 14.100,00. DOBLE $ 320,00. TRIPLO SELECTIVO $ 5.640,00. CUATERNA SELECTIVA $ 12.745,00.No Corrió: (1) Nunca Vigilante. Tiempo: 1'36s25c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Yaveran (az). El ganador de 5 años es hijo de Verrazano y Loufoque DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 OXBRIDGE, 57, F.L.Goncalves (9) 2 Ivan Magri, 57, J.Villagra (1) 2,00 2 1/2 cps 3 Esta Taw, 57, A.Paez (10) 12,80 1 1/2 cpo 4 Stelvio, 57, S.Piliero (2) 55,80 4 cps 5 City Lunero, 57, M.Valle (8) 12,80 1 1/2 cpo 6 Boutros, 57, A.Castro (11) 15,60 3/4 cpo 7 Express Winner, 53, F.J.Lavigna (7) 33,25 1 1/2 cpo 8 Love For Ever, 57, O.Arias (6) 16,00 2 1/2 cps 9 Evo Furioso, 57, A.Giorgis (4) 8,85 7 cps 10 Embraced, 54, E.G.Ortega T. (5) 9,05 1 1/2 cpo ú Ezra, 57, R.R.Barrueco (3) 47,20 7 cps - - - Dividendos: OXBRIDGE $ 2,80, 1,30 y 1,45. Ivan Magri $ 1,50 y 1,40. Esta Taw $ 2,60. EXACTA $ 392,50. TRIFECTA $ 2.685,00. DOBLE $ 810,00. CADENA JACKPOT $ 6.288,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s52c. Cuidador: C.C.Fuentes. Stud: El Aljibe. El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Studieuse DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GAITERO FITZ, 53, M.Alfaro (10) 2 Boca El Virrey, 57, A.Fuentes (11) 5,90 1 1/2 cpo 3 Teodoro Joy, 57, I.Monasterolo (2) 15,00 3/4 cpo 4 El Moreno Baila, 57, G.Bonasola (5) 3,20 1/2 pzo 5 Heredero Pedro, 57, F.Menendez (12) 10,90 1/2 cza 6 Quagmire, 57, W.Pereyra (9) 2,75 3/4 cpo 7 Easy Dubai, 57, B.Enrique (8) 6,65 7 cps 8 Galera Cat, 55, S.Piliero (4) 22,30 2 cps 9 Masterchef Sam, 57, L.Noriega (1) 7,25 1 cpo ú* Merello City, 57, M.Valle (6) 20,55 9 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: GAITERO FITZ $ 20,10, 11,60 y 8,25. Boca El Virrey $ 3,75 y 2,95. Teodoro Joy $ 3,60. IMPERFECTA $ 13.220,00. TRIFECTA Extra $ 753.330,00. DOBLE $ 9.335,00.No corrieron: (3) Kacho y (7) Gorilon. Tiempo: 1'12s52c. Cuidador: A.O.Urdagaray. Stud: Esece. El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Gaitita DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MAIPO`S DANCER, 53, R.Bascuñan (6) 2 Athenea Fool, 57, B.Enrique (11) 4,15 2 1/2 cps 3 India Jackie, 57, G.Bonasola (12) 58,05 6 cps 4 Eldiana, 57, R.Alzamendi (4) 8,95 1/2 cpo 5 Bien Dispuesta, 58, A.Palacios (8) 9,50 1 1/2 cpo 6 Chica De Plata, 57, O.Alderete (13) 6,05 4 cps 7 La Tablet De Plata, 57, F.Benitez O. (1) 53,95 7 cps 8 Pupila En Serie, 57, M.Valle (9) 6,15 3/4 cpo 9 Camila Parade, 57, L.Vai (5) 71,15 1/2 pzo 10* Giacomina Parade, 57, E.Torres (7) 52,80 3 cps 11 Easy Good Life, 57, I.Monasterolo (10) 4,20 1/2 cza ú La Del Toboso, 57, A.Giorgis (3) 49,00 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MAIPO'S DANCER $ 3,10, 1,50 y 1,65. Athenea Fool $ 2,00 y 2,90. India Jackie $ 12,35. IMPERFECTA $ 685,00. CUATRIFECTA $ 142.855,00. DOBLE FINAL $ 47.610,00. TRIPLO $ 317.750,00. CUATERNA $ 3.235.295,00. QUINTUPLO: a ganador $ 1.431.222,50, a placé $ 765,00.No Corrió: (2) Ready Johan. Tiempo: 1'5s29c. Cuidador: D.M.Gervasoni. Stud: Don Cacho (cdu). 