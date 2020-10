Entre sus fans, está Nicolás, conocido en sus redes como Oscu, le escribió un mensaje privado a la conductora de Canal 26, preguntándole cuántos "Me gusta" tendría que conseguir a cambio de una salida juntos. Malaspina le respondió "1.000.000", probablemente pensando que Oscu no llegaría a juntar esa cifra.

El streamer compartió en Twitter la captura de su charla con la ex Gran Hermano con la frase “Hoy por mí, mañana por ustedes”, pidiéndole a sus seguidores que le den “me gusta” a la captura.

Embed Hoy por mí mañana por ustedes pic.twitter.com/Smnorfoo4v — Oscu (@OscurlodVideos) October 4, 2020

El tweet llegó al millón de "me gusta" en menos de un día. Pero la modelo se habría arrepentido de su promesa.

malaspina romina.mp4

Malaspina explicó en sus redes: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda un mensaje y me dice cuántos likes para salir conmigo, ok, le pongo un millón”.

Ahora, debido a la cuarentena, no se trataría de una cita convencional. “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”, propuso la conductora.