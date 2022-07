Los Pumas vencieron a Escocia en el primer test match

El partido que se disputó en el estadio "23 de agosto" de San Salvador de Jujuy tuvo un primer tiempo a favor de los argentinos por 18 a 6.

Embed

Ambos conjuntos volverán a verse las caras el próximo sábado 9 en Salta y el siguiente en Santiago del Estero.

Argentina se impuso con los tries marcados por Jerónimo De la Fuente, otro de Santiago Carreras y el restante de Gonzalo Bertranou, además de dos penales de Nicolás Sánchez, más un penal y una conversión de Emanuel Boffelli.

El equipo británico marcó dos tries por intermedio de Mark Bennet y Rory Hutchinson, además de dos penales y una conversión de Blair Kinghorn.

Este partido además marcó el debut del australiano Michael Cheika como head coach del conjunto albiceleste, tras la salida de Mario Ledesma.

Las cosas no fueron todo color de rosa, porque antes de empezar el partido Tomás Cubelli se desgarró, y si bien luego Nicolás Sánchez marcó dos penales, debió salir también por el mismo motivo.

Los Pumas mostraron actitud y determinación para ir en busca del ingoal rival, y sobre el final de la etapa aceleraron y consiguieron los tries, primero a través de De la Fuente, con algo de trabajo, y finalmente con uno de Carreras que llegó con una gran jugada colectiva.

Para la segunda parte pareció que Argentina era otro equipo en los primeros 15 minutos, porque Escocia encontró los huecos y en dos ataques apoyó dos veces en el ingoal local.

La respuesta de Los Pumas no tardó y Bertranou apoyó el tercer try de los argentinos, que luego estiraron diferencias con un penal de Boffelli y todo se convirtió en alegría local. . Síntesis:

SÍNTESIS

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan M. González; Matías Alemanno y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (cap) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Lucas Paulos, Facundo Isa, Juan Imhoff, Santiago Carreras y Matías Moroni.

Escocia: Rory Hutchinson; Darcy Graham, Mark Bennett, Sam Johnson y Duhan Van der Merwe; Blair Kinghorn y Ali Price; Matt Fagerson, Luke Crosbie y Magnus Bradbury; Jonny Gray y Grant Gilchrist (cap); Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman. Entrenador: Gregor Townsend

Ingresaron: Ewan Ashman, Rory Sutherland, Javan Sebastian, Sam Skinner, Rory Darge, Ben White, Ross Thompson, Sione Tuipulotu.

Tantos en el primer tiempo: 4m Penal de Sánchez (A); 15m Penal de Kinghorn (E); 18m Penal de Sánchez (A); 25m Penal de Kinghorn (E); 29m Try de De la Fuente (A), y 34m Try de Carreras convertido por Boffelli (A).

Tantos en el segundo tiempo: 8m Try de Bennett (E); 14m Try de Hutchinson convertido por Kinghorn (E), 15m Try Bertranou (A) y 30m Penal de Boffelli (A).

Árbitro: Nic Berry (Australia).