Advierten que los jubilados abandonan tratamientos porque ya no les dan remedios gratis

Según la medida adoptada por la obra social de los jubilados, hay 44 principios activos que representan 2.400 medicamentos de distintas marcas y presentaciones (comprimidos, soluciones, productos para dermatología, etcétera) que pasaron de la gratuidad a descuentos del 40, 50, 60 y 80 por ciento. Según Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), la mayoría de esos remedios, es decir, 1.500 presentaciones, bajaron de 100% al 40% de bonificación.

“Es decir que el jubilado, de tenerlos gratuitos, ahora va a tener que pagar el 60%”, señaló. “¿Qué pasa cuando al jubilado le dice que tiene que pagar el 60%? Directamente no lo compra, porque no lo puede pagar. Hay tratamientos que son muy caros, como los antihipertensivos que salen $170.000 y el jubilado no puede pagar ni un 50%, ni un 60% y a veces ni siquiera el 20%”, advirtió el profesional.

Según datos de CEPROFAR, en la actualidad hay una importante caída en el consumo de medicamentos. Sobre 60 millones de medicamentos mensuales que se estaban vendiendo en 2023, este año se bajó a 50 millones de unidades.

“Es decir, hay 10 millones de unidades de medicamentos que la gente no está comprando, son tratamientos caídos, medicamentos que venía usando el año pasado y este año no los está comprando. De esos 10 millones de medicamentos caídos, gran parte le corresponde al PAMI”, analizó Sajem.

Adicionalmente, hay muchos medicamentos que pasaron de venta bajo receta a venta libre, por ejemplo, los protectores gástricos, algunos antivirales, productos de dermatología y esos productos dejan de tener cobertura. Esto significa que el jubilado los tiene que pagar de su bolsillo al 100%.

Según Sajem, otro problema que se está evidenciando es que el precio de los medicamentos para los jubilados, que era un precio preferencial más bajo en el convenio anterior de PAMI y se llamaba precio de venta al público (PVP), hoy está aumentando por encima de la inflación.

“Por un convenio firmado con la industria en marzo de este año, se obliga al PAMI a reconocer un 4% mensual de aumento a los medicamentos de PAMI por encima de la inflación. O sea, que los medicamentos de PAMI están aumentando un 4% por encima de la inflación”, consideró Sajem, que advirtió que “con las jubilaciones estancadas esos remedios se vuelven inaccesibles”.

Entre los medicamentos que han perdido gratuidad hay antiulcerosos, analgésicos (paracetamol), corticoides de uso tópico, muchos productos de dermofarmacia, antibióticos, anticonvulsivantes, antivirales.

Según trascendió, entre los medicamentos que está en estudio bajar la cobertura hay medicamentos esenciales y de uso habitual entre los jubilados: para la hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, diuréticos, anticonvulsivantes, y antibióticos, antivirales, que son para necesidades agudas, es decir, que hay que comprarlos de inmediato.

Requisitos más gravosos

Hay otra modificación de las condiciones de acceso a los medicamentos que les impide a los jubilados acceder a los medicamentos gratuitos si no cumplen alguna de las condiciones contenidas en la Resolución 2431 del PAMI publicada este jueves. Estos requisitos son:

- Poseer ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En aquellas familias en las que haya un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales tienen que ser menores a tres haberes previsionales mínimos.

- No ser afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto.

- No poseer más de un inmueble.

- No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

- No poseer un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad, es decir con fecha de compra hasta 2010, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad.

- No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Al respecto Sajem consideró que “la prepaga a los jubilados muchas veces se los paga un familiar y obviamente les conviene la gratuidad del PAMI, porque una prepaga le hace un descuento mucho menor y tienen que afrontar un copago superior”.

“Y si el jubilado está jubilado, si aportó la jubilación, aunque tenga una prepaga que le pagan los familiares, no tendría por qué no acceder a ese beneficio”, agregó.

Además, Sajem consideró que tener un auto con menos de 15 años de antigüedad no puede ser un impedimento para acceder a los medicamentos para un jubilado que aportó toda su vida.

“Cobrar 1,5, más de la mínima significan 300.000 pesos. Un jubilado que cobra 300.000, 350.000 pesos, no se puede pagar los medicamentos. Está clarísimo, apenas puede vivir, comer y acceder a lo indispensable. Entonces, esta resolución, que es ahora el 22 de agosto, es recortar beneficios a los jubilados también”, completó.