Artritis reumatoidea: 400 mil personas lo padecen en Argentina

"Los primeros síntomas fueron dolor e inflamación de manos y brazos, rigidez y cansancio excesivo. Todo ello me llevó a concurrir a mi traumatólogo que me estaba tratando por un inconveniente en mi columna y me derivó al reumatólogo. Recibí mi diagnóstico inmediatamente, un procedimiento que en esa época demoraba hasta dos años", Eunice Parodi, paciente de artritis reumatoidea y presidenta de Federación Artritis Alianza Federal.

A pesar de que Parodi fue diagnosticada hace 27 años, la dificultad para lograr el diagnóstico rápido parece no haber cambiado tanto, ya que, en el 2021, un 92% de los pacientes detectados no contaba previamente con diagnóstico de la enfermedad.

6345af2c91686_900.jpg La enfermedad afecta a unas 400 mil personas en Argentina.

"La artritis por sí sola es la hinchazón y la sensibilidad de una o más articulaciones. Sin embargo, la enfermedad crónica más significativa asociada a ésta es la denominada artritis reumatoidea que se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial de las articulaciones produciendo dolor en el paciente, hinchazón, enrojecimiento, aumento de temperatura y dificultad para realizar las tareas cotidianas", explicó Gustavo Citera, jefe de la Sección Reumatología en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica.

"Por tal motivo, como sucede con cualquier otra patología, el diagnóstico temprano es un punto crucial para combatirla a tiempo. No obstante, un detalle a mencionar es que la progresión de la artritis reumatoidea es variable, pudiendo presentar episodios alternantes de inflamación intercalados con períodos sin síntomas", señaló Citera.

Para Eunice, la enfermedad afecta de varias maneras la vida cotidiana: "sobre todo al ser joven cambia notablemente la manera de vivir, especialmente al principio de la enfermedad. Se empiezan a experimentar dolores muy fuertes, que a veces derivan en depresión. También hay cansancio, las febrículas, la pérdida de peso, la rigidez matutina, entre otras dolencias. Si no se trata a tiempo, puede llevar a la discapacidad", detalló.

Afectados por la enfermedad

Se calcula que a nivel mundial la dolencia impacta a entre 0,5% y 1% de la población y puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente en las mujeres. Si bien es más común entre las personas de mayor edad, puede presentarse también en niños y jóvenes.

a0385500o.jpg La dolencia impacta a entre 0,5% y 1% de la población a nivel mundial.

Según datos de la SAR, en Argentina del total de 400 mil casos, un 70% corresponde a pacientes mujeres y un 30% a hombres; en tanto que del universo de los detectados en la campaña de 2021 de la sociedad científica, el 30% de los diagnosticados no contaba con cobertura médica.

Tipos de tratamientos

En Argentina se encuentra disponible un gran abanico de opciones terapéuticas aprobadas: medicamentos modificadores de la enfermedad, biológicos y tratamientos orales inhibidores de JAK (una familia de proteínas que intervienen en la inflamación), con un buen margen de seguridad y eficacia clínica.

Desde SAR señalaron que en su campaña de 2021 "muchos de los pacientes aseguraron no estar recibiendo ningún tipo de tratamiento" y entre las razones reportadas indicaron que se debió a la pandemia (39%); al acceso económico (22%); a causas personales (22%); y a la falta de consulta con un médico reumatólogo (17%).

Todos los 12 de octubre se conmemora a nivel mundial esta enfermedad; la fecha fue instaurada en 1996 por la asociación internacional de artritis y reumatología (ARI, por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo sensibilizar y brindar apoyo a pacientes y familiares de todo el mundo.

Con información de Télam