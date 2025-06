"Inflar" los músculos con esteroides produce impotencia sexual: ¿Cómo tratarla?

Estos fármacos, que imitan los efectos de la hormona masculina testosterona, son especialmente populares entre culturistas de élite y, cada vez más, entre aficionados al gimnasio. Algunas personas los consumen regularmente para mejorar su rendimiento y desarrollar su físico y otros "porque no se consideran lo suficientemente grandes o fuertes", según el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

Los peligros de los esteroides

Sin embargo, estudios realizados en años pasados sugieren que los EAA plantean más peligros que beneficios. Si bien su consumo produce un aumento significativo de la masa muscular y reduce el tiempo de recuperación, lo que permite entrenar con mayor intensidad durante más tiempo, su consumo prolongado está acompañado de una serie de efectos secundarios no deseados, entre ellos, disfunción eréctil (DE); un asunto que "no se reporta ni se discute con frecuencia y, por lo tanto, sigue siendo un problema de salud poco estudiado", según una imnvestigaciòn publicada en el 2023 en la revista International Journal of Drug Policy.

La Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EE.UU.) destaca que la DE puede estar supeditada a anomalías hormonales, e inducida, entre otros, por el "abuso de esteroides por parte de los culturistas". "Los esteroides anabólicos, ampliamente utilizados para el crecimiento muscular, pueden provocar disfunción eréctil en los hombres, cuya gravedad depende de la dosis, la duración, las condiciones de salud preexistentes y el bienestar general", afirma el instructor de 'fitness' y nutrición, Varnit Yadav, citado por el portal de salud y bienestar Onlymyhealth.

impotencia-masculina disfunción erectil.jpg

Desequilibrio hormonal

Como hormona neuroendocrina, la testosterona forma parte del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (HPG), que se regula según los niveles circulantes de testosterona. Por lo tanto, cuanto mayores estos sean, menor será la actividad del eje, lo que en última instancia conduce al cese de la producción de testosterona endógena.

Esto desemboca en un "desequilibrio hormonal". Al consumir esteroides, el cuerpo detecta un exceso de testosterona y, en respuesta, disminuye o deja de producirla de forma natural, y sin ella, "resulta más difícil conseguir o mantener una erección", explica Onlymyhealth. Por otro lado, niveles excesivamente altos de testosterona también pueden afectar al rendimiento sexual —además de la producción de esperma y la calidad de la eyaculación— "si se mantienen a largo plazo sin un control adecuado", asegura el farmaceuta Andy Boysan.

En el 2018, científicos estadounidenses, que estudiaron el impacto del uso de esteroides, hallaron que, aunque las dosis altas de testosterona parecen proteger la función eréctil, síntomas como disminución de la libido y disfunción eréctil, se presentaron con mayor frecuencia tras suspenderla, "especialmente entre quienes la consumieron con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados". Una encuesta del 2023 a usuarios de EAA reveló que el 95 % de ellos había reportado al menos un síntoma al suspender su uso: el 57 % reportó una disminución del deseo sexual y el 52 % expresó preocupación por la recuperación de la testosterona y la fertilidad.

Al respecto, la Universidad Johns Hopkins explica que, si bien un nivel bajo de testosterona puede contribuir a la aparición de disfunción eréctil, "rara vez es el único factor responsable". La diabetes, la depresión y muchas causas neurológicas están estrechamente relacionada con ella.

Muchos expertos creen que la atrofia (desgaste parcial o total del tejido) y la fibrosis (crecimiento excesivo de tejido) del músculo liso del cuerpo del pene dificultan el mantenimiento de una erección firme. Este suele ser un síntoma temprano de DE que puede estar asociado a aterosclerosis y enfermedad vascular.

Tratamiento para recuperar la salud sexual

A pesar de la creciente evidencia de los efectos adversos del abuso de EAA en la sexualidad masculina, se ha prestado menos atención a las posibles estrategias de tratamiento. "La mayoría de los usuarios se enfrentan a desequilibrios hormonales, en particular a la supresión de la producción de testosterona, lo que a menudo requiere una terapia posciclo (PCT) para restablecer los niveles", comenta Yadav. Se trata de un tratamiento que ayuda al cuerpo a reiniciar la producción natural de testosterona, acelerando la recuperación de la funcionalidad del eje HPG, proceso que puede llevar tiempo y no siempre es totalmente eficaz.

Algunos estudios sugieren que la recuperación puede tardar varios años, e incluso después de que los niveles de testosterona se normalicen. Un estudio del 2020 reveló que el 80 % de usuarios de EAA consultados realizó terapias pos-ciclo para minimizar la disfunción eréctil, entre otros efectos secundarios como disminución de la libido y atrofia testicular.

En opinión de Yadav, lo mejor y más seguro es evitar los esteroides "por completo". Un levantador de pesas, usuario de esteroides —que participó en el estudio del 2023—, descubrió que abstenerse de todas las drogas fue la única manera de recuperar su función eréctil. También existen opciones farmacéuticas que relajan los vasos sanguíneos del pene y mejoran la firmeza y duración de la erección.

En caso de querer continuar con los EAA, es importante no alargar innecesariamente los ciclos de uso y realizar chequeos médicos regulares para monitorear los niveles de testosterona, estrógeno, presión arterial y colesterol. La NHS advierte que los esteroides anabólicos pueden provocar que quien los consume no quiera dejarlos, pese a experimentar efectos secundarios físicos desagradables. En este caso es necesario un tratamiento similar al de otros tipos de adicción.