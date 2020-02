"Cada país debe hacer sus evaluaciones según su contexto. También nosotros lo haremos, monitoreando la situación las 24 horas", agregó, puntualizando que hacen falta "medidas de precaución, pero no de miedo”.

Sin embargo, Ghebreyesus, aseguró que todavía es "demasiado pronto" para declarar este estado. "Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala", agregó. Luego de expresar su preocupación por el aumento repentino de casos en Italia, Irán y Corea del Sur, Adhanom Ghebreyesus manifestó: "¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no".

El nuevo coronavirus, que comenzó a propagarse en China, ya dejó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados.

"Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro", añadió el director del organismo.

En ese sentido, expresó: "Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia".

Por su parte, el director ejecutivo de la organización para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, explicó al respecto: "Es un concepto que se utiliza cuando es probable que la población mundial esté expuesta".

"Este no es el momento de centrarse en qué palabra usamos. Eso no evitará una sola infección hoy, ni salvará una sola vida. Este es un momento para que todos los países, comunidades, familias y personas se concentren en prepararse", cerró el funcionario de la OMS.