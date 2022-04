Cura de cataratas gratis en 15 minutos a los más necesitados

"En el año 2017, estábamos en África, y fue mi primera visita en carácter de cirujano con la Fundación. El primer viaje operé 550 personas. Somos ya un montón de cirujanos argentinos, en la última que hicimos que fue la de Senegal, operamos a 1062 pacientes. El haber ido a África me abrió puertas a que lo haga en Argentina. Nosotros somos de acá. El primero grande que hicimos fue en Salta. Armamos un consultorio improvisado y detectamos los pacientes candidatos. Y durante una semana operamos todo el día. 550 personas operamos", contó el médico a Telefe Noticias.

Respecto de la importancia de la salud ocular, Valvecchia dice: “La premisa es no más ciegos por cataratas. Aunque parezca mentira hay millones: una de las principales causas de ceguera en el mundo es reversible. Nosotros a veces operamos chicos que nacen con cataratas, que tuvieron un golpe o una enfermedad que les provoca cataratas".

"Esos pacientes si no tienen obra social son candidatos a que la fundación los opere en forma gratuita. Imaginate una persona que vive en la montaña y está ciego de ambos ojos necesita una persona que lo ayude", agregó luego.

Valvecchia, que ya salvó de la ceguera a miles de pacientes, sigue conmoviéndose con algunas de las historias en las que le toca ser parte.

"Una mujer que no conocía la cara de sus bisnietos, hacía cuatro años que estaba ciega, ellos habían nacido y no les conocía la cara, cuando le operamos el segundo ojo me dijo que conoció a sus bisnietos. Son cosas que no son menores", relató, emocionado.