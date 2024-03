En busca de la felicidad / Por Romina Atencio

El propósito de vida no es más que el para qué estamos en el mundo. Es el para qué nacimos... Es la pregunta que en algún momento de la vida, todos nos hacemos. Algunos antes, otros después. Pero a lo largo de la vida, en algún momento TODOS nos preguntamos, cuál es el sentido profundo de nuestra existencia.

El propósito de vida tiene que ver con nuestro estar en el mundo en sociedad. Tiene que ver con los dones mas genuinos y puros, puestos al servicio de un otro. Porque al final del día, “soy porque somos”.

La búsqueda de sentido es hacia adentro. Todos nacemos con un propósito, con un sentido, con sueños y deseos. Todos nacemos con Dones. Muchas veces, esos dones no los vemos como tales, porque no son “correctos” o no son valorados. Entonces los guardamos y ocultamos. Si tenemos el don del canto, pero de chiquitas nuestros padres nos mandaban a callar todo el tiempo, entonces seguramente no nos apreciemos como cantantes. Por otro lado, si en mi familia ser cantante era menospreciado, imposible o para unos pocos, entre los que yo no estaba, entonces el don de cantar, será tomado por mi como un hobbie, y no como propósito.

El propósito es aquello que: nos dará felicidad; nos dará plenitud; nos dará mejores vínculos y relaciones; nos dará motivación; nos llevará inevitablemente a la sanación; por ende... ¡nos dará una vida y un mundo mejor!

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Bueno, pero... ¿cómo encuentro mi propósito? La búsqueda de propósito SIEMPRE es hacia adentro. Puede que en la vida encuentres señales (alguna situación muy dolorosa que hayas vivido, puede ser la clave para encontrar tu propósito). Lo primero es revisar si necesito o no conectar con mi propósito. Para eso te propongo una pequeña indagación: Dejá lo que estás haciendo. Cierra los ojos, toma tres respiraciones profundas, llevando toda la atención al aire que entra y sale de tu cuerpo. Sólo piensa en el aire... poné atención a tu respiración.

Ahora te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Lo que estás haciendo hoy en tu vida:

-¿Te da paz?

-¿Te da alegría?

-¿Te sentís plena?

-¿Sentís que vivís en abundancia?

-¿Tenés mucha energía?

¿Lo disfrutás?

-¿Te conecta con relaciones de valor?

-¿Ayudás a otras personas?

Si contestaste que NO a más de cuatro preguntas: necesitás urgente buscar tu propósito. Y para hacerlo, necesitás conectar con tus dones, tus pasiones, lo que da valor al mundo, lo que sabés, lo que estás dispuesta a aprender y lo que disfrutás. Te propongo que juntas indaguemos en la búsqueda de tu propósito. Esta semana tratá de hacer una lista de lo que amás hacer. Eso que disfrutás plenamente (desde tomar un mate, hasta tener una charla agradable con alguien, todo). El domingo que viene, te voy a regalar una serie de ejercicios que te van a ayudar a conectar con tus dones y pasiones. ¡manos a la obra!