La disponibilidad de una vacuna efectiva es la principal preocupación para el 71% de los encuestados, según una encuesta de Lazard a 221 ejecutivos e inversores de toda la industria de la salud. Según el 61% de los encuestados, el factor más importante para lograr una “nueva normalidad” pospandémica es una vacuna efectiva y ampliamente disponible.

Casi las tres cuartas partes dijeron que una vacuna no estará ampliamente disponible antes del segundo semestre de 2021. Los líderes de atención médica “son precavidos sobre el tiempo que probablemente tomará desarrollar vacunas eficaces ampliamente disponibles para controlar la pandemia de covid-19, y esperan que esto no suceda hasta bien entrado 2021, si no más tarde”, dijo David Gluckman, jefe global de cuidado de la salud de Lazard, en un comunicado que acompaña el informe.

Según el estudio, las medidas de salud pública como las máscaras faciales y los controles de temperatura se volverán rutinarios.