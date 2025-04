Farmacity y Simplicity incorporan la aplicación Háblalo en sus tiendas

"En Farmacity estamos orgullosos de incorporar Háblalo en nuestras tiendas, convirtiéndonos en la primera red de farmacias del mundo en implementar esta herramienta que elimina barreras en la comunicación. Creemos que, para acercar salud y bienestar a más personas, primero debemos incluir a quienes hoy encuentran obstáculos en el acceso. Esta alianza con Háblalo genera esas oportunidades y refuerza nuestro propósito: promover experiencias que mejoren la vida de las personas”, afirmó Lucila Palacios Hardy, owner de Triple Impacto en Farmacity.

Por su parte, Cecilia Romero, líder de Triple Impacto de Simplicity, agregó: “La incorporación de Háblalo representa un nuevo paso en nuestro compromiso de promover la accesibilidad. En Simplicity seguimos innovando para cada persona que nos visita viva una experiencia única, donde pueda encontrar todo lo que necesita en un solo lugar”.

Háblalo es una aplicación gratuita de asistencia a la comunicación que funciona en 48 idiomas, no requiere conexión a internet y convierte texto, pictogramas y atajos lingüísticos a voz y viceversa.

Los clientes podrán acceder a la herramienta de forma inmediata a través del escaneo de un código QR disponible en las tiendas, logrando así una experiencia de atención y compra más fluida.

La aplicación estará disponible a partir del 21 de abril en 21 tiendas de Farmacity y 20 de Simplicity, con el objetivo de expandirse gradualmente. Para el primer semestre del año, Farmacity alcanzará las 50 tiendas, y para fin de año, el servicio estará disponible en toda la red de farmacias. En el caso de Simplicity, Háblalo estará disponible en toda la cadena para fin de año.

“Estamos muy felices de anunciar esta alianza con Farmacity y Simplicity, dos marcas referentes que hoy se convierten en las primeras de su rubro en implementar Háblalo. Para nosotros, esto es un hito enorme en nuestro camino hacia una sociedad más inclusiva. Háblalo nació con la misión de derribar barreras en la comunicación, y que esté disponible en estas tiendas significa que miles de personas podrán comunicarse de forma autónoma, segura y con dignidad. Esto es accesibilidad real, en acción cotidiana”, destacó Mateo Salvatto, fundador de Asteroid.

Farmacity

Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 380 puntos de venta distribuidos en 16 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

Desde 2013 Farmacity continúa brindando servicios y productos de máxima calidad a través de otros formatos de conveniencia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas; y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las comunidades en las que tiene presencia. Más en www.farmacity.com

Simplicity - Háblalo.png

Simplicity

Simplicity te ofrece una compra lúdica y eficiente, donde vas a encontrar opciones para regalar y regalarte, sorprender y sorprenderte, salir del paso y hacer una compra para tu vida cotidiana y la de tu familia a buen precio. En Simplicity podrás encontrar un surtido de más de 8.000 productos de belleza, electro beauty, moda y accesorios, hogar, librería y tech, regalería, cuidado personal, nutrición y deportes, bebes y niños. Actualmente cuenta con más de 50 sucursales distribuidas en Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe. Simplicity forma parte del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a la red de farmacias, Get The Look y The Food Market. Cada una de estas propuestas de valor están centradas en mejorar la salud y el bienestar integral de las personas, generando nuevas oportunidades y experiencias para sus clientes.

Asteroid y Háblalo

Asteroid Technologies, cofundada por Mateo Salvatto, Laura Muchnik y Sergio Cantarovici, es una startup argentina que se dedica a desarrollar soluciones tecnológicas que promuevan un entorno accesible e inclusivo para personas y organizaciones.

Háblalo es una herramienta 100% gratuita utilizada por más de 500.000 personas en más de 75 países, permitiendo que aquellas con dificultades de comunicación puedan interactuar sin limitaciones.

Háblalo for Business, la versión B2B, ofrece soluciones accesibles a más de 40 clientes corporativos en sectores como banca, retail, gastronomía, turismo, entretenimiento, deporte, y administración pública, habilitando más de 2.000 espacios accesibles en todo el mundo.

Recientemente, Asteroid recibió una inversión de Globant Ventures, el fondo de inversión del unicornio latinoamericano.

Este es un gran paso hacia el objetivo mayor de la compañía: Generar nuevos estándares globales de atención al cliente, permitiendo que las organizaciones sean cada vez más inclusivas y accesibles a nivel mundial.