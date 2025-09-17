Los videojuegos podrían ser parte del secreto de la felicidad: ¿Por qué?

La investigación, publicada en la revista JMIR Serious Games, se propuso analizar cómo los videojuegos de mundo abierto, especialmenteThe Legend of Zelda: Breath of the Wild, y los filmes del estudio japonés Ghibli, como Mi vecino Totoro o Kiki: Entregas a domicilio, de Hayao Miyazaki, inciden en el bienestar psicológico.

Hayao Miyazaki, director y productor de manga y animé

Hayao Miyazaki M (1) Hayao Miyazaki, productor y director a manga y animé de Japón

El experimento incluyó a 518 estudiantes de posgrado, divididos en cuatro grupos: uno jugó el videojuego, otro vio películas de Ghibli, un tercero combinó ambas actividades y el cuarto no realizó ninguna. Luego, los participantes reportaron sensaciones de calma, dominio, propósito vital y felicidad general.

Los resultados fueron contundentes: quienes jugaron el título de Nintendo manifestaron un aumento notable de satisfacción y alegría. Este efecto se intensificó al sumarse la nostalgia evocada por las películas de Miyazaki, que activaron recuerdos afectivos vinculados a la infancia y la exploración imaginativa.

Según los investigadores, la clave radica en que tanto los juegos como los filmes despiertan curiosidad, fortalecen el sentido de propósito y generan calma, actuando como “mediadores emocionales” frente al estrés.

Estos hallazgos invitan a repensar el rol de los videojuegos y el animé, a menudo estigmatizados como meras distracciones. En realidad, podrían convertirse en recursos significativos para cuidar la salud mental de las nuevas generaciones.