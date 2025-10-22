Farmacity se suma a la Ciudad para acompañar a personas mayores en situación de vulnerabilidad

El objetivo del programa es acompañar y detectar a personas mayores que estén en riesgo de extrema vulnerabilidad, o bien que atraviesen situaciones de soledad no deseada, abusos o maltratos.

“En Farmacity creemos que nuestras farmacias son espacios de salud, escucha y contención, en donde las personas pueden acceder a servicios de calidad y sentirse cuidadas. Cada uno de nuestros profesionales farmacéuticos cumple un rol esencial en el acompañamiento de los clientes y pacientes que nos eligen todos los días. Por eso, nos sumamos a la Red Activa del GCBA, convencidos de que seguir fortaleciendo el rol comunitario de nuestros equipos es clave para contribuir al bienestar integral de las personas mayores”, sostuvo Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity.

Como parte de esta alianza, farmacéuticos y enfermeros de Farmacity —profesionales que mantienen un contacto cotidiano con personas mayores— recibirán capacitaciones específicas dictadas por equipos del GCBA, con contenidos sobre buenas prácticas en la atención, cómo acompañar o detectar situaciones de vulnerabilidad, soledad no deseada, abuso o maltrato en personas mayores, las pautas de actuación recomendadas y los recursos de atención integral disponibles.

La problemática de la soledad en las personas mayores ha adquirido una dimensión creciente en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas mayores experimenta soledad de forma frecuente, y este aislamiento social representa un riesgo para la salud equiparable a fumar entre 10 y 15 cigarrillos por día. A nivel global, la falta de conexión social está vinculada con más de 871.000 muertes anuales, y se considera un factor determinante en la salud física y mental.

A nivel local, este fenómeno también se hace sentir con fuerza. Si bien la soledad no deseada puede presentarse en cualquier etapa de la vida, tiene connotaciones particulares en las personas mayores, debido a la disminución de recursos económicos y sociales, limitaciones funcionales y cambios en las estructuras familiares.

De acuerdo con un estudio realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 70% de las personas mayores encuestadas manifestó haberse sentido triste, infeliz o angustiada alguna vez. Además, el 94% de quienes dijeron sentirse solas señaló haber experimentado tristeza o angustia al menos en una ocasión. El informe también revela que las mujeres y las personas separadas, divorciadas o viudas presentan mayores índices de sentimientos de soledad y tristeza.

En cuanto al maltrato en personas mayores, durante 2025, el Programa Proteger de la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 1.150 denuncias, de las cuales el 79 % corresponde a mujeres. En el 69 % de los casos se manifiesta violencia psicológica, mientras que la violencia física está presente en un 23% de las situaciones denunciadas.

En una primera etapa, la iniciativa se implementará como prueba piloto en farmacias de las Comunas 12, 13 y 14 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se registra mayor incidencia de contactos al servicio de Escucha Activa.

Agustín Fernández Bertuzzi, director general de Promoción de Derechos para Personas Mayores, destacó: “Red Activa es una iniciativa que busca cuidar, acompañar y mejorar la vida de las personas mayores de la Ciudad. A través de la articulación con vecinos, comercios e instituciones, fortalecemos la detección y el abordaje de situaciones de vulnerabilidad o maltrato, promoviendo una Ciudad más inclusiva, empática y comprometida con el bienestar de todos sus vecinos”.

Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos y el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), en 2022 el 23% de la población de CABA tenía 60 años o más, cifra notablemente superior al promedio nacional del 16,2%. Las proyecciones indican que para 2040 este porcentaje ascenderá al 28%.

Con esta acción, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Farmacity reafirman su compromiso con el cuidado, la prevención y la inclusión de las personas mayores, promoviendo una Ciudad más integrada, solidaria y con mayores oportunidades de acceso a derechos.