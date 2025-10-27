Trump y Bessent felicitaron a Milei tras el triunfo

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente le agradeció por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

Por su parte Scott Bessent lo felicitó en las redes: “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

A través de su cuenta de X, y minutos antes de dar una entrevista para A24, el mandatario expresó: “Gracias, Secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo”.

“Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo”, remarcó, luego de que La Libertad Avanza se impusiera con el 40,84 por ciento de los votos, por sobre Fuerza Patria que acumuló el 24,50 por ciento.

En la misma línea, destacó: “La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad”.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa”, celebró Milei.

Por último, envió un mensaje de unidad entre ambas naciones al sostener: “Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!”.

El Tesoro de los Estados Unidos apostó fuerte a la administración libertaria y durante las últimas semanas acompañó a nivel cambiario y financiero, incluso con la compra de pesos para liberar la presión sobre el dólar.