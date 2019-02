Siguen escuchándose voces por el polémico partido

La empresa que provee el servicio de generadores en Banfield se llama Cetec. Uno de los mismos explotó y desde el Taladro pidieron un informe. El domingo por la noche en el sur terminaron utilizando un backup para restablecer el suministro de energía.

En el Florencio Sola ocurrió este episodio no apto para desconfiados. Para recapitular, lo que pasó fue que antes de que se baje el telón del primer acto el mediocampista local Martín Payero le dijo a su capitán, Renato Civelli, que necesitaba ir al baño. Este último se acercó hacia el banco de suplentes para comunicarselo a Crespo y fue el exdelantero quien se lo transmitió a sus colaboradores. Lo que hizo enojar al técnico del campeón de América fue que al toque se cortó la luz. Y ayer Alejandro Kohan, preparador físico del Taladro, confirmó que “fue Payero, sí sí. Sabíamos de Payero en el momento, porque el DT vino al banco y comentó que no se sentía bien. Pero fue absolutamente fortuito lo del corte de luz”. Cabe aclararse que como en la previa el volante tenía molestias estomacales le dieron un remedio. Y además explicó: “Sí, es real, pero no fue inmediatamente el corte de luz. Un futbolista fue al baño, pero... qué sé yo, desde nuestra óptica no era favorable para nosotros que se cortara la luz en ese momento del partido”.