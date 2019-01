Sin ponerse colorado

Carolina Molinari dijo en ‘Hay que ver’ -El Nueve- sobre las declaraciones de Sabrina Rojas cuando dijo ‘este cuerpo necesita mucho chongo, más que nunca’: ‘Esa historia que ella sube a sus redes, para mí habla de algo más, de que quizás ella descubrió algo por parte de él (por Luciano Castro). Si vos te separás normal, no ponés eso’. Denise Dumas intervino: ‘¿Sabés cuál es la lectura para mí? Que hace rato que no tienen ‘chongo’’. Barbie Simmons agregó: ‘Eso denota falta de sexo, como que no habría sido bien atendida en los últimos tiempos. Porque si no, no ponés ‘mucho chongo, más que nunca’’. Pero Fernanda Iglesias la increpó: ‘No digas frases machistas’. Y Barbie: ‘Ah, bueno, tampoco te podés tomar todo tan literal porque si no, no se puede hablar’. ¡Glup!