Buenos Aires salvaje: 220 peleas de tránsito al día en el AMBA

El dato surge de las llamadas al servicio de emergencias 911 que funciona en toda el área metropolitana, con intervención de las fuerzas policiales y los equipos de emergencias médicas, con un promedio de 140 comunicaciones en provincia de Buenos Aires y unas 80 en la Capital Federal.

Tal como se indicó al comienzo, los hechos se repiten diariamente. Tal es el caso del chofer de colectivo de la línea 236 que fue herido con una llave cruz por el conductor de un auto tras acusarlo de haberlo encerrado en un camino de asfalto en la localidad de Merlo.

El hecho ocurrió este miércoles sobre la Ruta 21, a la altura de la rotonda de Pontevedra, cuando el chofer, víctima del ataque, debió ser trasladado al hospital Eva Perón, donde le brindaron las primeras curaciones y luego fue derivado a una clínica privada por su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Según fuentes policiales locales, el agresor, quien manejaba un Renault 9, le destrozó con una llave cruz la ventanilla del lado del conductor. Pasajeros y cámaras de seguridad de la zona capturaron el momento, el cual comenzó con un intercambio verbal que derivó en la violencia física. El conductor del auto escupió al colectivero, según el relato de testigos, e intentó subirse al micro. El chofer del transporte perteneciente a la Empresa 216 no abrió la puerta y siguió su trayecto, pero unas cuadras más adelante, el Renault 9 le frenó de golpe y el atacante descendió con una llave cruz en su mano.

"Me quiso pegar en la cabeza, yo atiné a correr el vidrio de la ventanilla y a poner el brazo. Ahí me golpeó con el fierro y me provocó la herida, que ameritó tres puntos de sutura en el hospital Eva Perón, a donde me llevaron", contó Cristian, víctima del ataque. El vidrio quedó hecho astillas al frente de la pedalera, debajo del asiento del conductor. Por último, el auto fue identificado y los agentes realizaron la correspondiente denuncia sobre lo ocurrido.

Asimismo, en otro hecho que se viralizó en las redes y los medios, el conductor de un automóvil amenazó con un fierro a un peatón al que casi atropella tras pasar un semáforo en rojo en el barrio porteño de Flores. El episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Coronel Ramón Falcón y Rivera Indarte cuando un hombre, identificado como Sebastián, grabó con su celular al conductor que, una cuadra antes, casi lo embiste tras cruzar de manera imprudente: "No viste el semáforo, ¿no? Casi me pasás por arriba".

En tono irónico, el acusado saludó a la cámara en reiteradas oportunidades mientras la víctima insistía en su accionar, pero la situación se tornó aún más tensa cuando grabó la patente del auto y golpeó la parte trasera, lo que generó que el conductor estacione metros más adelante. "Pegale de vuelta al auto, pegale de vuelta al auto, pegale de vuelta al auto", expresó con enojo el automovilista, quien se bajó de su auto con un fierro. "Está todo filmado. Casi me pisas y me corriste con un fierro, chabón", manifestó la víctima, a lo que el agresor respondió: "¡Denunciame, estúpido!". Tiempo después, Sebastián habló con un medio de comunicación en el lugar de los hechos, donde contó cómo se desencadenó el suceso: "Crucé, el semáforo seguía en rojo y vengo con la suerte de encontrármelo en la esquina. Voy y le hablo, que es lo que se ve en el video. Le digo ‘pasaste el semáforo en rojo, no me viste’. Fue una pequeña discusión. Y me fui del lugar".