Nuevo informe: 27 sacerdotes abusaron de 170 menores

Divulgó el informe anual 2020 titulado "Verdad, justicia y sanación", que recoge los pasos dados en la atención a las víctimas y el desarrollo de ambientes seguros en la congregación. El documento aporta datos de 27 sacerdotes que abusaron en el pasado de alrededor de 170 menores, al menos los que se tiene conocimiento, en su gran mayoría varones de entre once y 16 años de edad.

El número de victimarios fue rebajado según la información que provee una investigación interna de los Legionarios de Cristo tras “revisar y estudiar nuevamente” la información, publicada en diciembre de 2019, que reconocía que 33 sacerdotes había sido denunciados por abusar sexualmente de 175 menores. De ese total, unas 60 víctimas correspondían al fundador de la orden, el mexicano Marcial Maciel.

“En dos de los casos no se ha podido confirmar que se trató de un abuso sexual de una persona menor de edad”, dice el nuevo informe: Informe anual 2020. Verdad, justicia y sanación. “Hay tres casos cuya investigación no se ha concluido”, agrega. Y un sexto, en el que el denunciante terminó por admitir “que no se había tratado de un abuso sexual”.

Embed Se ha dado a conocer el «Informe anual 2020 'Verdad, justicia y sanación' – Rendición de cuentas sobre casos de abuso y ambientes seguros», que recoge los pasos dados en la atención a víctimas y el desarrollo de ambientes seguros: https://t.co/32W62LRAF4 pic.twitter.com/LeJ0bb2Azb — Legionarios de Cristo (@LegiondeCristo) March 22, 2021

Los casos expuestos se dieron desarrollan los casos por territorios. Un total de 17 acusaciones de abuso sexual se registraron en México, ocho en Estados Unidos, seis en España, cuatro en Brasil, dos en Italia, dos en Chile y otras dos en la región andina (Colombia y Venezuela). Algunos sacerdotes acusados aparecen en la lista de dos o más países, ya que acumularon denuncias en varios territorios.

Este fue el caso del mexicano Vladimir Reséndiz, condenado a seis años y medio de prisión por abusar de varones menores en un seminario en el norte de Italia. Reséndiz también es acusado de abuso por una persona en Venezuela, donde la Legión lo mandó tras las denuncias en Italia.

De los 27 sacerdotes, 22 hasta ahora no han sido procesados civilmente por diversos motivos, como la situación legal en los diferentes países o los plazos de prescripción. Mientras que tres fallecieron sin ser juzgados y dos han sido condenados en fuero penal.

Además el documento deja claro que el sacerdote en cuestión, apartado de la Iglesia o condenado, "ya no ejerce ministerio sacerdotal público alguno, liberando a las víctimas de la preocupación de que los abusos se puedan repetir", señala el documento. Los curas que cometieron abusos representan un 2% de los 1.380 Legionarios de Cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda la historia de la Congregación, fundada en 1941.

La revelación de los nombres de los legionarios acusados era uno de los pedidos que con más vehemencia hacían las víctimas. Los Legionarios de Cristo consideran que la publicación de los casos de abuso da a las víctimas "conocidas y desconocidas" el "reconocimiento objetivo del abuso que puede facilitar el camino de sanación" y "anima a otras posibles víctimas" a buscar apoyo.

Los abusadores son identificados con nombre y apellidos o con códigos numéricos (dependiendo de la legislación de cada país) en la página 0abusos.org y la información se irá actualizando.

image.png

¿Cómo se publicarán los nombres?

los Legionarios de Cristo publicaron los nombres de los sacerdotes o con un código numérico dependiendo las normas judiciales de cada entidad y país donde se reconoció una situación de abuso:

- Publicación con el nombre y los apellidos completos: Se aplica para los casos sucedidos en aquellos países que no prohíben la publicación completa del nombre, también para casos que ya son públicos o para los que ya se ha hecho un comunicado específico.

- Publicación con el nombre sin apellidos: Se aplica para los casos de quienes dejaron la congregación y ya no están bajo su responsabilidad, y para los casos en que la legislación civil no permite la publicación del nombre con apellidos.

- Publicación con un código numérico: Se aplica cuando la víctima ha pedido no publicar el nombre del sacerdote victimario porque podría condicionar el proceso de sanación o la privacidad de la víctima; cuando una ley civil aplicable prohíbe explícitamente la publicación nominal; cuando un proceso canónico o civil está todavía en curso y, por tanto, prevalece el derecho a la presunción de inocencia hasta que se emita el juicio; cuando consta que las finalidades restaurativas que busca la publicación nominal se alcanzan por otras vías.

Mientras que el nuevo director de la congregación, el estadounidense John Connor, aseguró que buscan “afrontar con determinación” las denuncias que recaen sobre sus miembros. Lo que las víctimas leen con desconfianza ya que el mismo fue acusado por tres mujeres de encubrir casos de abuso y acoso sexual en Estados Unidos cuando era director territorial.

En 2020 la congregación ha ayudado económicamente a las víctimas que pedían terapias para superar sus abusos y ha impulsado una colaboración internacional con la asociación contra el abuso sexual en la Iglesia Católica, "Eshmá". De acuerdo al sitio web oficial de la organización, entre sus miembros “hay personas que han vivido en primera persona procesos de victimización” de abusos sexuales infantiles.

Los próximos pasos de este proceso de sanación de los Legionarios de Cristo en 2021 serán "reforzar la atención y escucha profesional y sistemática a las víctimas", así como "establecer un programa independiente para la reparación económica de las víctimas". Otra prioridad será "examinar los posibles casos de encubrimiento y negligencia grave".

El escándalo

Los Legionarios de Cristo comenzaron un proceso de regeneración en 2014 tras el escándalo de su fundador, Marcial Maciel Degollado , quien murió en 2008 y que cometió 60 abusos sexuales, tuvo cuatro hijos con varias mujeres e incluso era consumidor habitual de drogas.

El Vaticano ocultó la pederastia del fundador de los Legionarios de Cristo durante 63 años. Recién en 2019 el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada reconoció que la sede pontificia tenía desde 1943 documentos sobre las conductas de Marcial Maciel.

image.png

Benedicto XVI en 2006 condenó a Maciel (1920-2008) por sus "gravísimos e inmorales" comportamientos y ordenó una inspección en 2010 tras la que se sugirió una profunda revisión de la congregación. A partir de entonces emprendieron distintas acciones para localizar y expulsar a los sacerdotes que cometieron estos actos.