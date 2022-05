Víctimas de siniestros viales en el país

En el primer bimestre del año 2022 Argentina tuvo un descenso en la cantidad de siniestros viales reduciendo, también, el número de víctimas fatales comparado con años anteriores donde la circulación fue similar. De acuerdo con Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, estamos mejor que en 2019 y que los años anteriores, sin embargo, aún hay 10 muertos por día en siniestros viales en Argentina que podrían ser evitados y de los cuales la mitad de esos fallecimientos son jóvenes menores de 35 años.

Entre las tres provincias con más accidentes viales, Buenos Aires ocupa el primer lugar con un total de 142 siniestros y 164 víctimas. Le siguen Santa Fe con 45 y 49; y Córdoba con 41 y 49. En el resto de las provincias se arrojan resultados un poco menores que estos tres primeros.

Imagen 1.png

Seguidamente, se muestran, a través de porcentajes, que estos siniestros suceden en rutas nacionales en un 32%, provinciales en un 20% y en otras rutas sin especificación en un 1%.

También, que son más frecuentes las colisiones (55%) y que los incidentes ocurren mayormente durante la noche (51%).

Imagen 2 siniestros viales.png

Por otro lado, se muestran datos de defunciones clasificado por sexo, en el cual se detalla que el 75% son hombres, el 24% son mujeres y un 1% del cual no se tienen datos.

Lo preocupante es el rango etario de fallecidos en estos siniestros. En el 38% de los accidentes, fallecieron jóvenes de entre 15 y 34 años, de los cuales un 42% son usuarios de motos y un 32% usuarios de automóviles.

En el informe de la ANSV, se brinda información sobre las víctimas fatales del primer bimestre del corriente año, pero no se da a conocer la cantidad de personas que posiblemente hayan sobrevivido a estos siniestros. Sería importante que, a modo de crear concientización en la población, la agencia también diera a conocer el porcentaje de sobreviviente/heridos que dejan los distintos siniestros, porque es relevante que la ciudadanía conozca que los sobrevivientes muchas veces tienen que enfrentar largos y/o dolorosos períodos de recuperación, algún daño psicológico o realizar costosos tratamientos por no contar con un adecuado plan de salud. Que no se queden solo con la idea de víctima o sobreviviente porque hay mucho más después de cada incidente.

Medidas para reducir los siniestros viales a nivel mundial

A nivel mundial, en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, se menciona que las colisiones de tránsito producen casi 1,3 millones de muertes que pueden prevenirse y cerca de 50 millones de traumatismos cada año.

Es decir que, en el decenio 2021-2030 se prevé un aproximado de 13 millones de defunciones y 500 millones de traumatismos.

En el Plan Mundial Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, son descritas, entre otras cosas, medidas necesarias para reducir las muertes y traumatismos por causa de los accidentes viales, también, para mejorar la seguridad vial, fomentar el transporte multimodal y la planificación del uso del territorio.

Algunas de las destacadas en el plan son:

-Establecer políticas que reduzcan la velocidad y den prioridad a las necesidades de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público;

-Desalentar el uso de vehículos privados en zonas urbanas de alta densidad por medio de restricciones a los usuarios de vehículos de motor (...) y proporcionar alternativas que sean accesibles, seguras y fáciles de usar, como caminar, ir en bicicleta, autobuses y tranvías;

-Facilitar la conectividad intermodal entre el tránsito y los planes de uso compartido de bicicletas en las principales paradas de tránsito y crear conexiones de transporte para desplazamientos en bicicletas y a pie que reduzcan el tiempo total de viaje;

-Establecer redes de transporte (o reconstruir las existentes) para garantizar que los modos de desplazamiento no motorizados sean tan seguros como los motorizados y, lo que es más importante, satisfagan las necesidades de movilidad de todas las edades y capacidades.

Medidas para reducir los siniestros viales en Argentina

La Agencia Nacional de Seguridad Vial adhirió, a finales del 2021, al Plan Mundial Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, elaborado por las Naciones Unidas, para desarrollar medidas que ayuden a reducir al menos un 50% la cantidad de defunciones por accidentes de tránsito.

Con ese objetivo, la ANSV comenzó la puesta en marcha de diversas políticas públicas enfocadas a conseguir rutas que sean más seguras para poder preservar la vida de los argentinos. Políticas públicas como los operativos de Alcoholemia Federal que se realizan en todo el país, capacitaciones y entrega de cascos y chalecos a motociclistas, el Plan Nacional de Educación Vial que está destinado a capacitar a docentes y conseguir introducir la educación vial en las escuelas, la creación de la línea telefónica 149 para asistir a las víctimas y a familiares de las mismas, las suspensiones de licencias de conducir y el establecimiento de bases de la ANSV para controlar y concientizar sobre la importancia de la seguridad vial en cada rincón del territorio argentino.

Por último, para que estas políticas públicas puedan concretar el objetivo de reducir a cada año las defunciones y los traumatismos es necesario que, como señala el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, exista una responsabilidad compartida entre los gobiernos, que son los principales responsables de diseñar un sistema de seguridad vial y aplicar un plan de acción, y los diferentes actores como el sector privado, instituciones académicas, conductores, entre otros, donde cada uno aporte para mejorar esta situación y no tener que lamentar cada vez más las víctimas fatales por siniestros viales. A su vez, es

importante la contratación de un seguro de auto que brinda cobertura frente a daños físicos y materiales ocasionados a otras personas, como consecuencia de un siniestro vial.

Imagen 3.png

Y usted, ¿qué está dispuesto a hacer como ciudadano/a para mejorar esta situación?