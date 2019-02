La clave es ser Ambiciosa

En su turno, el jugador toma los tres dados en el cubilete y hace una tirada. Si el tiro del jugador le otorga puntos, puede seguir tirando los dados con el afán de aumentar su puntaje. Solamente los aces (A) y los reyes (K) dan puntos: As (A), 100 puntos; Rey (K), 50 puntos.

El jugador suma en voz alta los puntos obtenidos en su tirada. Si desea seguir sumando puntos, tirará de nuevo los dados, agregando el nuevo puntaje al total que lleva en su turno, sin apuntar aún el resultado en el papel. El participante puede detenerse en cualquier momento, sin tirar de nuevo los dados. Por lo tanto, cuando el participante lo desee puede decir ‘Me planto’ y se asegura esa suma, con cierto riesgo de que el o los adversarios lo superen. En ese instante, el total acumulado se apunta al jugador, sumándolos a los puntos que ya tuviese de rondas anteriores. Su turno termina y el cubilete pasa al siguiente jugador.

Si en uno de sus tiros el jugador no obtiene puntos, es decir, no logra sacar un as (A) o un rey (K) en los tres dados, el turno del jugador termina y no se le suma ningún punto. De ahí el nombre del juego: si un jugador o jugadora tiene demasiadas ambiciones y no se detiene a tiempo, puede que su tiro no sume puntos y pierde lo que llevaba acumulado en ese turno.

Si un jugador obtiene en un tiro una tercia (los tres dados iguales), el resultado es el siguiente: Tres aces (A): 1.000 puntos; Tres reyes (K): 500 puntos; Tres reinas (Q): -500 puntos y su turno termina; Tres jacks (J): -1,000 puntos y su turno termina; Tres diez (10): -100 puntos y su turno termina; Tres nueves (9): -50 puntos y su turno termina. En las tercias negativas (Q, J, 10 y 9), el jugador pierde sus puntos que llevaba acumulados en su turno y luego se le restan los puntos indicados. Es decir, si el jugador llevaba un acumulado de 450 puntos y tira una tercia de reinas (Q), su turno termina y se le anotan -500 puntos, no -50 (pierde los 450 que llevaba, además de los 500 de penalización por la tercia de Q). Por el contrario, si obtiene una tercia de aces (A) o reyes (K), los puntos se suman a su acumulado y puede seguir tirando los dados.

Cuando un jugador alcance o supere los 5.000 puntos, el juego sigue hasta llegar al jugador que inició la partida (este último ya no tira los dados). El jugador que haya alcanzado o superado los 5.000 puntos, será el ganador. Si son varios los jugadores que alcanzaron los 5.000 puntos, ganará el que haya logrado mayor número de puntos. Se puede jugar una ronda extra para romper empates, lo que da la oportunidad al resto de los jugadores de pelear por la victoria.