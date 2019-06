Sagrados dados indios

Existe un juego que lleva el nombre de Dados Indios. En el inicio, cada jugador tira los dados para determinar el orden del juego. Sale primero quien saca la suma más alta y se continúa en la dirección de las agujas del reloj.

Cuando se juega por apuestas, cada jugador pone en el pozo una suma determinada.

Cada uno puede hacer hasta tres tiros por turno.

Si está satisfecho con el resultado, se puede plantar después del primer tiro, o puede apartar los dados que desee y arrojar los restantes en su segundo tiro. Nuevamente, se puede plantar después de su segundo tiro o apartar los dados que desee y colocarlos junto a los que ya apartó y hacer con los restantes su tercer y último tiro. Debe conservar los dados que sacó en este último. Cuando el primer jugador ha hecho su juego (después de uno, dos o tres tiros), anotará el valor total y pasará los dados al de su izquierda. El número de tiros que hizo el primer jugador (uno, dos o tres), será el número de tiros que le estará permitido a los otros jugadores.

Si el primer participante se planta después del primer tiro, a cada jugador se le permitirá hacer solo uno. Si el primero hace dos tiros, los otros podrán hacer solo dos. Si el primer jugador hace tres, los otros también podrán hacer tres. El jugador se puede plantar antes de hacer todos los tiros que le están permitidos, pero no puede superar los que hizo el primer jugador.

Cuando todos hayan participado, se compararán las jugadas y ganará quien haya hecho el juego de mayor valor. Los juegos se clasifican de la siguiente manera: 1) Cinco iguales. 2) Cuatro iguales. 3) Full (tres iguales y un par). 4) Tres iguales. 5) Dos pares. 6) Un par. Las escaleras no se cuentan. Las manos en que no aparezca por lo menos un par, no tienen valor. Los ases son comodines.

Como en el ‘póker’, los ases tienen el mayor valor y los demás números se clasifican del 6 al 2. Pero los ases se pueden usar como cualquier número en cualquier juego. Si dos o más jugadores sacan juegos de igual importancia, será ganadora la mano con los dados de mayor valor. Por lo tanto, tres 5 valen más que tres 4.

Generalmente se desempata jugando otra vuelta en la cual no se toma en cuenta el valor del o de los dados extra. El perdedor de una vuelta comienza la vuelta siguiente. Cuando se juega por dinero, los ganadores de las dos primeras vueltas compiten entre sí y el ganador se lleva el pozo.