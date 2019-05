Tumi, protector y onda

Bien sabemos que estos seres están compuestos por los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire, los cuales intervinieron para su creación y se encuentran en todos los organismos de la tierra. Es por esto que hay duendes, como Tumi, que suelen desplazarse por las emociones más extremas que puede sentir el ser humano. Ya sea con el fin de acompañar o ayudar, este duende es considerado el protector de los desamparados en momentos críticos, es quien camina a tu lado cuando temes a la noche, quien juega a amigo imaginario con tus hijos mientras ellos se quedan solos en casa y quien nos indica o a tu amigo como en el ejemplo, que sería mejor caminar por otro lado. Él es en sí mismo quien interviene como una especie de ángel guardián, pero que invocado a o no, interviene de todas formas en aquellos humanos que no han perdido su capacidad de sentirse unos con la naturaleza, las fuerzas una que rigen este mundo y sobre todo aquellos que se guían por la intuición o una corazonadas nuca mejor dicho. La intervención de este Duende y sus trabajos suelen ser fugaces pero efectivos, no es un espíritu familiar que se queda con la persona, como si sucede con otros duendes del hogar. El prefiere trabajar en momentos puntuales o cuando es solicitado. Su función de protector por desgracia es muy solicitada en nuestros días, pero no era menos cuando el custodiaba a los peregrinos, aquellos antepasados nuestros que realizaban largos viajes transportando cargamentos o a veces simplemente lo que tenían. Viéndose expuestos a toda clase de peligros. Desde aquellos tiempos este duende protege a los caminantes, y lo seguirá haciendo seguro cuando ya muchos de nuestros nietos lo invoquen.

Esta Semana el Gnomo TUMI EL DUENDE te otorgara tres números Mágicos, 825. Los cuales debes tener muy presentes para acertar con tus números en los diversos azares del destino.

El número 8: equivale al ‘Duende de la roca’ el que le da forma a la roca mediante el tiempo y el agua, el que es firme una vez hecha y que te dará fuerzas para resistir.

El número 2: equivale al ‘Duende del aura’ esa magia que te rodea y es parte de tu propia esencia espiritual. Este duende le da color a tus fantasías e ilusiones, escucha su llamado

El número 5: equivale al ‘Duende del escudo’ protector de tus designios, el que sabe tu destino y desea que lo encuentres, te cuida las espaldas si lo buscas.