Arsenal y San Telmo se verán las caras en un clásico especial

El Celeste y Rojo marcha sexto en el escalafón en el bloque A y necesita un halago en su terreno para no perderle pisada a Quilmes y San Martín de Tucumán, los vigentes mandamases de la estructura, a los que tiene a 4 unidades de distancia; en tanto que el Candombero, que en los papeles previo a la competencia se preveía estar palmo a palmo para evitar el descenso, como sucedió en la campaña pasada, bajo la órbita del entrenador Alfredo Grelak está diseñando un torneo de ensueño que lo certifica en la punta, a la par de Colón de Santa Fe, el seguro candidato a la gloria.

Frente a ese panorama, el compromiso se muestra como un puntal elemental que le podría servir a ambos para perfilar actualidades, dado que mientras el que hará de anfitrión viene de sufrir un duro mazazo frente al Ciruja en la provincia norteña, el Azul y Celeste está de parabienes y en Isla Maciel no tuvo inconvenientes para ganarle a Chaco For Ever.

Pero Arse suele hacerse muy fuerte en su campo, siendo un pilar elemental para posarse en la vanguardia. De hecho, salvo el debut con empate ante Guemes de Santiago del Estero, después siempre ganó en el estadio Julio Humberto Grondona, en un itinerario que alternó partidos complejos con accesibles, ya que derrotó, en fila, a Deportivo Maipú de Mendoza, San Miguel, Talleres de Remedios de Escalada y recientemente a Chacarita.

Allí radica su bastión, en un Viaducto que se torna clave para lograr el objetivo. Y eso es lo que deberá sortear Telmo, que cuenta con argumentos como para lograrlo, especialmente por una racha notable que lo ubica en la zona de privilegio. Es que, a excepción de la derrota con Mitre de Santiago del Estero en el arranque, después no perdió, con seis alegrías en los últimos siete juegos, habiendo sólo igualado en ese trance con Brown, en Adrogué.

Será momento de saltar al campo y ambos intentar ganar para saber para qué están en un torneo al que le resta mucho recorrido por delante.