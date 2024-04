"¿Por qué no te tomás un cafecito?": vinculan sentimentalmente a Milei con Victoria Vanucci

Según revelaciones en Socios del Espectáculo, el rabino que tienen en común habría actuado como celestino al sugerir un encuentro entre ambos.

Agustín Tartúfoli, periodista invitado al programa de eltrece, detalló que el rabino, compartido por Milei y Vannucci, propuso la idea de que se tomaran un café juntos, sugerencia que habría sido bien recibido por el presidente, quien expresó su interés en la propuesta.

Luego en A la tarde, Agustín, que volvió a tocar el tema, destacó que, a diferencia de Fátima, Vannucci parece ser mejor candidata para Milei, sobretodo porque ella se convirtió al judaísmo y mantiene su compromiso con la fe incluso tras divorciarse de Matías Garfunkel. Cabe destacar que el economista muestra siempre mucho interés y devoción al judaísmo, a pesar de no se ha convertido aún.

Aunque se especula sobre un posible encuentro entre Milei y Vannucci, en el programa aclararon que no se vieron cara a cara en el evento en Estados Unidos. De hecho, en el evento estuvo Fátima y allí fue cuando se filmó el último beso de la pareja, que no fue bien visto en el lugar. “Ahí fue donde cayó mal el beso que ella le dio a él. Cayó mal entre los ortodoxos. No era el lugar”, dijo Tartúfoli.

“En ese viaje, en una sinagoga hicieron una recepción. Parece que Vannucci se encargó del catering. Acuérdense que Victoria se convirtió al judaísmo y se cambió al nombre de Miriam”, añadió el periodista.

La respuesta de Vanucci

A todo esto, Adrián Pallares añadió: “Yo le escribí esta mañana a Vanucci y me dio mucha vuelta. Tenemos una relación de hace muchos años y me dijo ‘los nenes están durmiendo, es temprano. Esperá….’. Me dio todo una vuelta cuando podía mandarme un audio nomás”.

“Para ampliar o para desmentir, le di las dos chances y me dio mucha vuelta. Igual es una locura lo que decía Mariana porque en un templo, en una sinagoga, no pueden estar los hombres y las mujeres juntos”, reflexionó el conductor.