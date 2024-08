Calzoni: "La educación no es otra cosa que esperanza"

Al respecto, Calzoni mencionó: “Se trata del acto más importante que tiene la universidad, no sólo porque es la terminación de un proceso, sino porque tiene que ver con todo el esfuerzo cotidiano que se hace día a día y que cada persona que trabaja en la universidad realiza poniendo el cuerpo, el corazón, el alma y la cabeza para que podamos transformar la realidad de a poco”.

“En estos tiempos de incertidumbre, poder estudiar y dar un paso como éste nos parece que es muy importante”, afirmó. “La educación no es otra cosa que esperanza, es expectativa por tener una vida mejor, no solamente para uno mismo y su familia sino también para la sociedad, para los barrios, para los lugares donde vivimos y para la profesión que elegimos”, agregó.

Posteriormente consideró: “Y esa organización de la esperanza no es una actitud individual, es colectiva. Tiene que ver con el nosotros, no sólo con el yo. Por eso esta fiesta, que es un acto de colación, es tan importante para nosotros. Este es un paso más. La graduación implica no irse de la universidad, sino seguir trabajando como graduadas y graduados, como docentes, como investigadores e investigadoras, como no docentes”.

A continuación, María Erika Alvarez Bouchier, graduada de la carrera de Abogacía, dirigió unas palabras en nombre de sus compañeros para expresar su sentir en tan grato momento: “La Universidad Nacional de Avellaneda nos preparó desde el primer día y hoy nos convertimos en sus graduados. La UNDAV nació hace casi 15 años y a lo largo de este tiempo se ha dedicado a formar profesionales con pensamiento crítico y compromiso social. Apostando también por la investigación, nos ha brindado una formación integral”.

Y agregó: “La universidad pública y gratuita es mucho más que un lugar de estudio, es un lugar de pertenencia. Es el lugar donde nuestras futuras profesiones se unen con un objetivo en común, contribuir a la sociedad”.

En esta ocasión recibieron sus títulos los egresados de Maestro Mayor de Obra de la Escuela Secundaria Técnica; Arquitectos; Abogados; Licenciados/as en Gerencia de Empresas; Licenciadas en Actividad Física y Deporta; Licenciadas en Enfermería; Técnicas en Prótesis Dental; Enfermeras y Enfermeros Universitarios; y Magíster en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas. La UNDAV no detalló la cifra de todos los egresados, ni tampoco deglosada por carrera.

Además, para reconocer y homenajear a quienes se han destacado en su desempeño como estudiantes, la Universidad hizo entrega de distinciones académicas a: Pablo Fernando Dopazo, de Abogacía; Ariel Gustavo Emens, de Arquitectura; y Magalí Ruth Piscitelli, de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte.