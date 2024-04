San Telmo intentará recuperar su lugar en la cima de la tabla

Y para que se concrete ese objetivo el Candombero requiere vencer en Santa Fe, pero previamente que el Sabalero no despache en su terreno a Temperley, elenco de andar irregular en la zona B de la Primera Nacional.

Quien palpita ambos desafíos, especialmente el propio, es el arquero del Azul y Celeste, Brian Bustos, que, más allá de no haber podido ganar en el cotejo con el Viaducto, confía en la recuperación para seguir cerca de la vanguardia.

"Sabemos que es un rival grande de la categoría, que todos los años está peleando en zona de Reducido, así que va a ser muy difícil. Y si bien comprendemos que no están pasando un buen momento, son rachas y con técnico nuevo van a intentar cambiar la imagen de local, así que va a ser un partido complicado", indicó, haciendo referencia a la performance de la Crema, que marcha en el fondo de la tabla de posiciones, con apenas 9 unidades –sólo por encima de los colistas Brown de Adrogué y Almirante Brown- y que derivó en el cambio de mando para que tome el puesto Ricardo Pancaldo, que hará su debut como local luego de la caída con Chaco For Ever en la presentación pasada.

Por lo pronto, los conducidos por Alfredo Grelak apuntan a su propia situación y prefieren evitar especulaciones en torno a esa instancia de crisis del contrincante, entendiendo que, aún así, se cuenta con argumentos como para complicar cualquier trámite.

El portero, entonces, primero deslizó lo acontecido en la actuación con el Celeste y Rojo, indicando que "fue un buen empate contra un equipo de jerarquía, que además juega muy bien al fútbol".

Y añadió, en declaraciones al portal Sólo Ascenso: "Nos quedamos con la sensación de que lo podríamos haber ganado. Creo que tuvimos las chances más claras y ellos no nos incomodaron mucho. El punto sirve, pero podríamos habernos llevado el triunfo".

En tanto, sobre el andar positivo del equipo en general en la competencia, afirmó: "Tenemos que tratar de mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando con el mismo compromiso y la misma humildad de cuando arrancamos. Si seguimos por ese camino vamos a andar muy bien".

Además, sentenció: "Sabemos que los rivales ya nos miran de otra forma. El año pasado a San Telmo no le tocó pasar un buen momento y nosotros por suerte este año pudimos cambiar esa imagen, que es gracias al trabajo que venimos haciendo durante todo el año".