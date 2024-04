Tisera valoró el presente de San Telmo

Llegó desde Flandria y se sumó a un proyecto que comanda con trabajo y coherencia Alfredo Grelak. Pese a que pudo anotarse una sola vez en la red, su rol sigue siendo el de aportar al equipo desde el sacrificio, la presión y la asistencia. "Estoy en un momento muy lindo. Contento por lo grupal e individual. Siempre mirando para adelante y queriendo más. Uno siempre quiere convertir, estoy conforme con el nivel, los goles ya van a llegar. Importante colaborar con el equipo", afirmó el delantero en diálogo con Tres de Descuento, en AM 1600.

Además, sobre la institución que lo recibió con los brazos abiertos en 2024, destacó: "San Telmo es un club humilde. Hay mucho para crecer, pero bien organizado. Seguramente falta gente que se acerque a colaborar, hay buenas intenciones".

Finalmente, dejó una página especial para el capitán de barco que hoy se hizo un verdadero fuerte en la Isla Maciel. El entrenador es la firma de un elenco que no solo está puntero, sino que además ya da que hablar. "Alfredo es una excelente persona. Se lleva muy bien con el jugador. Es muy motivador, no nos presiona y se suma a disfrutar con nosotros. Se prende en los torneos de truco y no le gusta perder para nada. Es un grupo muy sano", detalló.