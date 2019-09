En una nueva edición continental, el equipo albiceleste tuvo un rendimiento superlativo en natación con seis subidas al podio. Sin embargo, para el deportista de Independiente, la obtención del tercer puesto y la despedida de la pileta tuvo una mezcla de sensaciones.

"La decisión que tomé de dejar la vengo pensando hace rato. Hace tres años clasifique a Río de Janeiro y no fui parte de la delegación, me quería ir ahí, aunque no quería despedirme de esa manera", remarcó el nadador en declaraciones con el medio La Visera, y agregó: "Es el broche ideal de mi carrera".

En la competición de 100 metros pecho SB4, con un tiempo de 2.04.27, Quassi finalizó por detrás de los colombianos Rincón Narváez y Fuente García. Además, compitió en los 50 metros mariposa y finalizó en la séptima ubicación.

Incluso, en sus redes sociales, el nadador posteó una foto y agradeció: "A mi Selección Argentina (de natación y otros deportes alentándome), mi entrenadora Edith Arraspide (también de Independiente), mi familia en la tribuna y mi novia al borde de la pile. No me olvido de todos los que me alentaron a la distancia".