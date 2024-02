Banfield logró tranquilidad de cara al clásico ante Lanús

El Taladro no la pasó bien en Núñez y tuvo demasiadas dificultades. Si bien el partido no fue deslumbrante, el local tuvo varias llegadas y el propio Barovero, a los 40 y contra su ex equipo, brilló de gran manera y le permitió a Banfield mantener el arco sin estridencias.

Recién a pocos minutos del final Galván abrió a cuenta, pero como el dueño de casa estaba afilado en las jugadas, buscó la igualdad y la encontró en el epílogo del partido.

De esta manera, el equipo de Julio César Falcioni quedó en el fondo de la tabla de la Zona A de la Copa de la Liga y está lejos del nivel mostrado en el último trimestre de 2023, pero como ha salido airoso de este tipo de situaciones y se ha ubicado, a la postre, en un lugar mucho mejor de la tabla, todavía tienen la esperanza de mejorar, a falta de ocho fechas para el final de la fase regular.

Actualmente, Banfield no ganó en sus primeros seis partidos de la Copa, ya que perdió tres y empató en los restantes tres.

La figura del partido, el arquero Barovero, habló en Código Banfield y no ocultó su malestar por el resultado: "Nos fuimos con bronca. Estoy agradecido con el partido que hicieron nuestros compañeros, de todos modos. Hubo mucho trabajo, pero gracias a Dios pudimos responder".

No sólo el resultado complicó al Taladro, sino además la lesión del defensor Aarón Quiros, el cual salió con un pinchazo y se hará estudios para saber si será de la partida ante Lanús. Mientras tanto, el juvenil analizó: "Lo ideal era ganar, pudimos hacer el gol y había que aguantar nomás".