En San Martín piensan en dar vuelta la página ante Cañuelas

La caída ante Laferrere los pone un poco contra las cuerdas de cara al encuentro de mañana ante Cañuelas en el Francisco Boga. Quedarse con los tres puntos podría significarle un salto de tres o cuatro puestos en la tabla de posiciones y eso los motiva. Pero el presente no acompaña a las expectativas y, pese a que son realistas a la hora de realizar un balances, en Burzaco no esconden el cuerpo ante la crítica. "Lógicamente que a nadie le gusta perder y menos de la manera en la que se dio pero el equipo está convencido de lo que hace y a que juega. Lamentablemente hay cosas exteriores que no depende de nosotros", afirmó el defensor.

Además, en diálogo con Solo Ascenso, detalló: "Nuestra mentalidad es la misma que forjamos desde el año pasado. Sinceramente una derrota no nos frena y nosotros ya estamos preparados para lo que sigue. El estado de ánimo lógicamente va a bajar o subir en función del resultado del fin de semana pero este es un equipo que no se mantiene mucho tiempo en el mal momento y está pensando constantemente en mejorar y tirar para adelante"