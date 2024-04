Temperley quiere darle una lección a Estudiantes

Con Mariano Campodónico como interino, el Celeste recibe a un Pincha mejor ubicado y con un plantel con más jerarquía. El local recupera a Juan Frías para este duelo, luego de pasar por una lesión que lo marginó las últimas dos fechas.

La línea media volverá a estar formada por tres jugadores sin características de volante central de marca. "Me siento cómodo de 5, Ema (Ibáñez) me cubre mucho, a veces salgo y si paso de largo está el, me da confianza para jugar y estar tranquilo, hace un laburo bárbaro. Sabemos que uno cuenta con el otro, nos sentimos muy cómodos juntos", remarcó Da Campo en diálogo con Locos x Temperley .

Además, respecto de su función dentro del equipo, comentó: "Mariano (Campodónico) me pide que sea simple, que esté bien parado y ordenado con Ema (Ibañez), que uno vaya y el otro se quede, que esté bien de contención y adelante a los centrales. Nos dijo que si manejábamos la pelota abajo íbamos a tener los espacios. Mariano (Campodónico) desde que llegó nos dió una confianza bárbara, eso ayuda al jugador y al equipo".

Además, de cara al encuentro del domingo, contó: "Primero nos tenemos que enfocar en el torneo, ir partido a partido, nos tenemos que enfocar en Estudiantes de Rio Cuarto, tener un buen partido y sobre todo ganar. Nos merecemos ganar los partidos de local, igualmente esto es fútbol y acá no se trata de merecer sino de hacerlo".