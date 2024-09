Fernando Ruiz aseguró que no tiene intenciones de irse de Los Andes

No son tiempos sencillos en Lomas de Zamora, pero a Los Andes hay algo que nadie se lo puede quitar: el boleto a la final. Y esta fecha los tendrá nada más y nada menos que ante Colegiales, que se encamina a ser justamente el rival en la gran cita de la Primera B. Sin embargo, el mal andar del Milrayitas puso en cuestión la continuidad de Fernando Ruiz como entrenador del plantel, algo que no está en dudas para el propio DT. "Sabemos que enfrentamos a un rival muy fuerte, el mejor de la categoría hasta ahora. Será un partido intenso, pero no tenemos miedo. Estoy convencido del proyecto y de lo que estamos haciendo en el club. No me bajo del barco y no tengo intención de irme. Estoy aquí para seguir trabajando y sacar esto adelante", afirmó el entrenador.