Perazzo: "Conseguir los nueve puntos era un anhelo"

El partido ante el Tricolor dejó mucha tela para cortar en un Celeste que se volvió a encontrar con un fantasma poco usual: como ante Chicago, tenía jugadores de más y no podía traducir el dominio en peligro. Juan Gabriel Frías estuvo atento y, tras una mala salida del arquero visitante, dominó y mandó la pelota a la red. Pero, a nivel rendimiento, a más comodidad, a Temperley le cuesta más.

"Un partido se dio cuando éramos once contra once, y otro distinto cuando fuimos diez contra once. Cuando estábamos en igualdad se vio lo mejor nuestro: manejamos la pelota, generamos muchas situaciones y ellos prácticamente no nos inquietaron. La expulsión hizo que se confundieran los caminos, comenzamos a acelerarnos y a perder la paciencia", explicó Perazzo.

Además, sobre el planteo de su rival de turno, el director técnico del Gasolero comentó: "Es un equipo que va último y que lo primero que quiere es no perder. Ellos con sus armas trataron de buscar el cero y después, con uno menos, creo que esto fue más notorio todavía".

Finalmente, con los cuatro nuevos en su plantel, con uno ya como titular, el orientador táctico del elenco de Turdera expresó: "Los refuerzos que llegaron tienen toda mi confianza".