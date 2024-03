Temperley visita a San Telmo en un duelo con mucha historia

Se verán las caras dos que saben lo que es jugar fuerte en el ascenso. Celestes y candomberos se han cruzado en 79 ocasiones, de las cuales 22 fueron victorias del conjunto de la Isla Maciel, 28 finalizaron igualados y 29 acabaron en victoria para los de Turdera. El último partido entre San Telmo y Temperley también fue en la Isla Maciel y terminó en empate sin goles, el 22 de julio de 2023. Pero pese al historial a favor, este lunes El Celeste va de punto.

El elenco dirigidos por Grelak viene de dos partidos en fila sumando de a tres y no tiene intensiones de detenerse ante un Temperley que mostró más dudas que certezas ante Chaco For Ever. El conjunto de la Isla Maciel viene de superar a Chicago y a Morón, dos que están dentro de los que pelean arriba, y el Gasolero apenas cosechó empates ante los chaqueños y Defensores de Belgrano.

Para el encuentro, el DT del Candombero tiene casi definido poner a los mismos once. Es que el entrenador vienen sosteniendo a los mismos que salieron a la cancha ante El Gallito desde la victoria ante El Torito y mal no le fue. Por su parte, Temperley no pondría a los mismos once, ni saldría al campo de juego con la misma alineación. El primero en dejar su lugar sería Leandro Lucero, quien no conformó ante El Ferroviario, para que ingrese Emanuel Ibáñez. Además, esperarán a Luis López hasta último momento para que pueda estar como referencia en ataque. Si no llega, ingresará Facundo Krüger.