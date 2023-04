Aisis, el increíble proyecto que revive a Oasis con inteligencia artifical

Pero, la inteligencia artificial (IA) se adelantó a todo: bajo el ingenioso nombre de "AISIS", el grupo Breezer produjo y publicó un álbum títulado "The Lost Tapes", conformado por ocho canciones compuestas por ellos mismos, con el sonido de Oasis, y con la voz de Liam Gallagher generada a través de una inteligencia artificial. Todos los temas fueron creados específicamente para este proyecto durante la pandemia.

"Estamos aburridos de esperar a que Oasis se reforme, así que hemos compuesto unas canciones inspiradas en los primeros Oasis. Lo único que no es nuestro es la voz de Liam Gallagher, que está creada por inteligencia artificial″, dice la descripción del disco publicado en YouTube.

El grupo de la localidad de Hastings, sur de Inglaterra, compuso unas canciones al estilo de los primeros Oasis y luego les han añadido la voz de Liam Gallagher por IA.

"Llevamos trabajando canciones desde 2013. Nuestros amigos nos decían constantemente que hiciéramos algo con ellas, así que formamos una banda en 2021. Hicimos un puñado de conciertos, pero nunca despegó y lo dejamos. Cuando vivos que surgía lo de la IA, nos hizo pensar en lo genial que sería tener a Liam Gallagher cantando nuestras canciones porque siempre habíamos pensado que lo que componíamos como Breezer sonaba mucho a Oasis. Así que Bobby, nuestro cantante, entrenó a un modelo de IA con la voz de Liam", contó el grupo.

image.png Oasis llevaba separada desde el año 2009

"La combinación de instrumentación y voz quedó perfecta y nos encanta cómo han quedado algunas de ellas. Tenemos un segundo puñado de canciones para sacar. Si es que desean escuchar más, háganlo saber en los comentarios", añadieron.

Esta primera tanda está compuesta por ocho canciones, con títulos como Out Of My Mind, Forever, Alive o Tonight. El sonido rockero remite a los primeros discos de la banda de Mánchester, los mejores: Definitely Maybe (1994), (What’s the Story) Morning Glory? (1995) y Be Here Now (1997).

En cuanto a las posible acciones legales, Breezer señaló: "Bueno, las canciones son nuestras y no pretendimos que tuviera nada que ver con Oasis. Es más un homenaje o un ‘al estilo de’. No estamos ganando dinero y no teníamos idea de que explotaría como lo ha hecho. Dicho esto, si sus representantes legales nos pidieran que lo elimináramos, entonces lo haríamos. No estamos tratando de capitalizar su imagen o su trabajo".