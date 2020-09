Por si no lo conocés, posee una mecánica simple, pero efectiva: la partida inicia y todos los personajes están dentro de una nave donde tienen que ver un mapa para dirigirse a las distintas salas y hacer las misiones que le son asignadas a cada uno.

Pero entre ellos hay al menos un asesino que los irá matando y que debe evitar ser descubierto por el resto.

Cuando alguien ve a alguno de los participantes muerto, aprieta el botón “reportar” y automáticamente se abre una fase de votación para decidir quién es el impostor.

among us.png

En dicha votación puede pasar dos cosas: si nadie está seguro quién es el impostor, la partida sigue.

Si alguien vota a algún participante, se le expulsa de la nave, el juego dice si era o no el impostor y se sigue con la partida.

Pero Among Us, por defecto, se encuentra en inglés. Pasarlo al español es sencillo, pero los pasos no están a la vista.

Se debe ingresar a “Opciones” en la página principal, luego “Data” y aquí escoger español.

Al volver al inicio, ya tendrás el juego en tu idioma.