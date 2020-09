La PlayStation 5 tiene fecha de lanzamiento confirmada en Argentina

Según reveló el productor japonés en su web oficial, la PS5 estará disponible desde el 4 de diciembre.

Cabe destacar que la comunidad local podrá adquirirlas a un precio sugerido de preventa de:

-$99.999 para la versión estándar

-$75.999 para la edición digital

Además, Sony informó que el control Dual Sense tendrá un precio sugerido de $9.299.

PlayStation 5 1

La lista de juegos destacados en el showcase incluyeron: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), Demon’s Souls (Japan Studio) y God Of War: Ragnarok (Santa Monica Studios), junto a otros títulos de la mano de desarrollados por los principales creadores de videojuegos de la industria.

Con la membresía PlayStation Plus Collection (exclusiva de PS5) se podrá acceder a una librería de juegos emblemáticos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Logo PLayStation 5

Ahora bien, si tu billetera te lo permite podés apuntar a comprar uno de las unidades exclusivas editadas por la firma británica Truly Exquisite y que cuentan con la “particularidad” de estar bañadas en oro.

Esta lujosa consola y sus correspondientes accesorios tienen el siguiente valor:

PS5 con lector de discos

-Oro de 24k – £8,099 libras

-Oro rosa de 18k – £8,199 libras

-Modelo en platino – £8,299 libras

playstation_5-de oro.jpg Fuente: Google

PS5 Digital Edition

-Bañada en oro de 24k – £7,999 libras

-Oro rosa de 18k – £8,099 libras

-Consola bañada en platino – £8,199 libras

ps5 playstation 5 de oro Fuente: Google

Accesorios

-Mando DualSense bañado en Oro – £649 libras

-Headsets bañados en oro – £399 libras