Cómo resolver siete problemas frecuentes que afectan tu notebook

“Por supuesto, cuando ves que es algo más complicado, entonces es mejor buscar la ayuda de un especialista”, afirman expertos desde Hacer, quienes comparten una serie de sencillos consejos para aplicar en esas situaciones donde la desesperación está a flor de piel.

1-¿Tu equipo está lento? Un disco duro lleno o muchos programas funcionando al mismo tiempo pueden ser la razón. Cuando el disco duro de tu computadora se llena, el sistema operativo pierde velocidad para escribir archivos, buscando un espacio libre donde ubicarlos, lo que se traduce en un funcionamiento más lento del sistema operativo. La solución puede ser eliminar los archivos innecesarios o que ya no usas o moverlos a otro disco duro con más espacio libre. Otro tema es el número de programas en funcionamiento. Para esto, cerrá todo lo que no estás usando y desactivá cualquier programa en desuso, excepto aquellos que reconozcamos como antivirus o los que preferís que arranquen, al encender la máquina.

ADEMÁS:

Colapsó la aplicación de la nueva licencia de conducir digital

Todos los personajes confirmados hasta el momento...y los filtrados que se sumarían

2-Se reinicia, reinicia y reinicia. ¿Revisaste si estás ejecutando algunas actualizaciones? Si es así, tené paciencia. De lo contrario, es posible que necesite una limpieza interna.

3-¡Auxilio! No enciende: Esto puede deberse a muchos motivos. Para comenzar asegurate de que hay corriente eléctrica, que el equipo está enchufado en el lugar adecuado e incluso volvé a pulsar el botón de encendido con la fuerza adecuada y durante el tiempo necesario. Si no responde, entonces solo queda llevarlo al servicio técnico.

4-La página de inicio, el buscador o incluso el navegador se cambió solo: Se le suele llamar también "HiJacking" y es capaz de instalar spyware y muchos otros elementos que pueden poner en una situación de riesgo nuestra computadora, cambiando la página de inicio del navegador, mostrándonos sólo un determinado tipo de páginas e impidiendo que podamos ejecutar un antivirus.

La mejor solución es la eliminación de malware y otras amenazas mediante software. En el mercado hay muy buenos programas disponibles para deshacernos de estas amenazas.

5-El Wi-Fi continúa desconectándose: Esto puede tener varias causas: el router, la computadora o el servidor de internet. Por lo tanto, como primer paso asegurate de que estés ubicado a una distancia adecuada para una recepción óptima de la señal o que el adaptador inalámbrico cuenta con los drivers actualizados.

ADEMÁS:

WhatsApp: cómo cambiar el tipo de letra en tus mensajes

"Amor para Todos", el nuevo evento de Fortnite

6-¿Por qué no puedo abrir algunos archivos que llegan a mi mail? Muy sencillo, posiblemente no tienes instalado el programa adecuado. Entonces, la mejor opción es buscar en Google el formato del archivo, que generalmente aparece al final del nombre como .RAR, .pdf, .doc y descargarlo en tu computadora.

7-¡El programa me dejó de funcionar! No te alarmes. Seguramente acabas de actualizar tu equipo y es posible que el programa viejo no sea compatible con la nueva versión del sistema operativo. ¿Cómo resolverlo? Fácil. Intentá buscar una versión nueva en Internet.