Los primeros elegidos fueron, como no podía ser de otra manera, los Castlevania y luego un compilado dedicado a varios clásicos arcades que la rompieron en décadas pasadas, entre los que se destacan el TwinBee, Typhoon y Haunted Castle, entre otros.

Ahora la firma japonesa, que cumplió 50 años en marzo pasado, desempolvó otra gloriosa saga: el viejo y querido Contra.

Vamos, ¿quién no recorrió la jungla desde un “Family” o desde un salón de fichines con estos personajes que nos traen el recuerdo de Arnold Schwarzenegger en la película Depredador?

Los Juegos que componen la colección "Contra" de Konami

La edición, disponible únicamente en formato digital, está compuesta por los siguientes títulos: Contra (Arcade); Super Contra (Arcade); Super C (NES); Contra III: The Alien Wars (SNES); Operation C (Game Boy); Contra: Hard Corps (Sega Genesis); Contra (NES); Contra (Famicom); Probotector (Sega Mega Drive) y Super Probotector: Alien Rebels (SNES), pero faltaron sumar el Contra 4 y el Neo Contra para PS2.

Cabe destacar que estos verdaderos clásicos dentro de la industria de los videojuegos de finales de la década del ochenta y principios de la siguiente fueron remasterizados para estar a la altura de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC.

Además de los 10 juegos, la colección incluye materiales ideales para los fans de la saga, un libro digital y sumará actualizaciones. El bonus también está compuesto por el llamado “JP Version”, que consta de 6 “Contra”, pero en su versión japonesa.

El detalle de los integrantes de la colección:

El Contra de arcade (1987) y el Super C (1988) son, sin lugar a dudas, dos gamers muy amados por los fans de la saga del mundo de los “jueguitos”. Fueron pioneros en títulos para pantallas en formato vertical y para esta edición se podrá elegir hasta 4 modos de dificultad.

Contra: la versión "Arcade"

Quienes contaron con una consola Nintendo, seguro disfrutaron del Contra para NES y de la versión japonesa para Famicom de 1988. También forma parte de este segmento el Super C de 1990, señalado como el más difícil de la saga.

Contra: la versión de "Family"

En representación de los dispositivos portátiles se encuentra Operacion C la versión de Game Boy de 1991, una verdadera joya en blanco y negro.

Por su parte, también se encuentra el Contra 3: The Alien Wars (1992), título para la vieja y querida SNES, que trajo los 16 bits a la saga.

Contra Hard Corps (1994), también forma parte de la colección aniversario. Este título tiene la particularidad de haber sido publicado para la Sega Genesis y nos permitirá elegir hasta 4 personajes: el ex pandillero Ray, la mezcla entre hombre lobo y robot Brad, Browny, un pequeño robot de combate y Sheena, una soldado. Como broche de oro se encuentra su versión europea, Probotetor, publicada para Mega Drive, su sucesor, el Super Probotector: The Alien Reveld

Este compilado es acompañado por una entrega exclusiva en formato pdf, con datos sobre su desarrollo, entrevistas, ilustraciones y más material extra para hacer una experiencia completa.