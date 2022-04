Estos suelen distinguirse según dos visiones: fundamental y técnica. A partir de su análisis, su visión y el grado riesgo que quieran correr elegirán el Bitcoin, el Ether o cualquier otra altcoin disponible en el mercado.

Cada criptomoneda representa un proyecto tecnológico distinto. Si bien en la diaria se las trata a todas como activos financieros especulativos, la realidad es que detrás de ellas existe una propuesta tecnológica, un equipo de desarrollo, una comunidad, procesos de auditoría, alianzas con empresas, etcétera.

Frente a este contexto de diversidad, es importante saber, sobre todo para quienes están considerando invertir en criptomonedas, de qué se trata cada una.

Pero a su vez, es fundamental no solo aprender sino acceder a fuentes confiables de consulta donde se desarrolle su información, como suscripción a newsletters, involucrarse en una comunidad, seguir a youtubers especializados, cuentas de Twitter, leer post de Medium, entre otras.

Criptomonedas.jpg Criptomonedas: recomendaciones para decidir en cuál invertir

Sin embargo, y más allá de los datos, el inversor debe poder entender estos procesos e información. En este sentido, existen dos posibles visiones que se pueden complementar, una la fundamental y otra la técnica.

El análisis fundamental es una técnica de inversión utilizada por los operadores para predecir el futuro a largo plazo de un activo, en este caso, los criptoactivos. Para utilizar este método, los inversores deben tener en cuenta todos los factores que afectarán a los activos digitales, desde variables macro y microeconómicas, aspectos de demanda y oferta, así como los comportamientos del mercado.

El uso de este método para el análisis a corto plazo rara vez es rentable dado que estos factores requieren tiempo para mostrar su efecto en el mercado. Los elementos que son claves en este tipo de análisis son:

* Capitalización de mercado: la capitalización de mercado le permite conocer el valor en efectivo de las criptomonedas en circulación. Este valor se obtiene al multiplicar el número total de monedas en circulación por el precio de cotización que muestra la moneda digital.

* Equipo de desarrollo: como en cualquier empresa, la calidad del equipo es clave en el mundo cripto. Algunas preguntas clave: ¿cuán comprometido está el equipo de desarrollo? ¿Sus miembros trabajaron antes en el desarrollo de algún otro criptoactivo? ¿Tiene el equipo personas conocidas dentro de la comunidad cripto? ¿Sus miembros suelen participar en conferencias de la industria?

* Análisis de desarrollo: una de las áreas clave que los usuarios deben verificar es el progreso del desarrollo de la criptomoneda. Una forma clara de medir esto sería a través del número de revisiones aprobadas agregadas en la página de GitHub. La mayoría de estas criptomonedas son de código abierto, lo que permite a los desarrolladores de cualquier rincón del mundo participar en el desarrollo. * Comunidad activa que apoye al proyecto: los proyectos de monedas digitales también cobran vida a través de foros comunitarios que ofrecen una gran oportunidad para comprender mejor la propuesta y evaluar los puntos de vista de sus seguidores.

Por su parte, el análisis técnico se centra en los movimientos de precios a corto plazo de los activos digitales, un minuto, una hora, un día o una semana. Esto implica utilizar los gráficos de precios para identificar tendencias y patrones a partir de los cuales el "trader" hace una predicción a corto plazo del precio. La mayoría de los operadores de criptoactivos se centran en el análisis técnico, ya que ofrece la oportunidad de hacer dinero rápido. Dada la alta volatilidad experimentada en las criptomonedas en los últimos años, el análisis técnico se está convirtiendo en la disciplina favorita de los que esperan obtener ganancias en los mercados cripto.

En este caso, los aspectos clave a tener en cuenta son:

* Fijar una estrategia.

* Determinar un porcentaje de ganancia/pérdida.

* Empezar despacio, no FOMO. Siempre habrá nuevas oportunidades No responder emocionalmente.

* Invertir sólo lo que pueden perder.

* DYOR - Do Your Own Research.

Por lo tanto, invertir en Bitcoin, en Ether o en alguna otra altcoin va a depender de la mirada que cada uno tenga de esta tecnología y el grado de riesgo que quiera correr. Para ello entonces será en primer lugar entender sobre la tecnología para luego tomar la mejor decisión. No deja de ser un mercado extremadamente volátil, con muchas posibilidades de ganancias, pero así también de pérdidas por distintos factores.