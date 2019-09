Una de los modos de juego más esperados que serán parte de la flamante entrega del título de EA Sports será, como ya es habitual, es la posibilidad de armar nuestro propio equipo en Ultimate Team, el cual además se puede gestionar desde la Web App.

Esta aplicación, muy esperada por los usuarios, estará disponible desde este miércoles para computadoras, mientras que para equipos móviles con iOS y Android llegará un día después bajo el nombre FIFA 20 Companion App.

ADEMÁS:

PES 2020: conocé todas las novedades del nuevo videojuego

Cabe destacar que desde la aplicación los jugadores pueden recibir regalos diarios para mejorar sus planteles, abrir sobres y participar en los desafíos de creación de plantillas.

Además, este particular programa es una buena oportunidad para inspeccionar el mercado de pases y especular con fichajes.

Muchos usuarios no conocen la existencia de esta aplicación, mientras que otros jugadores no le encuentran atractivo por no poder disputar partidos.