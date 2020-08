Día del Gamer: En Argentina hay 19 millones de jugadores

Estos son algunos aspectos destacados de los que nos ha dejado la industria de los videojuegos en lo que va del 2020.

-En 25 mercados monitoreados, 16% de los consumidores mencionan que están jugando más y 4% de los mismos que comenzó a Jugar durante covid 19.

-e-sports, aun cuando en menor proporción también se benefició, siendo el 10% de los consumidores que manifestaron que ven más e-sports desde que comenzó la crisis y 3% siendo mayores de 18 que manifestaron ver por la primera vez. (warc, McKinsey)

-El Sector de gaming en América Latina debe crecer alrededor de 10,3% en 2020 (según Newzoo), 6 Billones de dólares siendo el segundo continente que más crece después de Medio oriente y África que crecen por vuelta del 14%, sin embargo, aún el gasto promedio es menor vs mercados como el de US. Si tomásemos la cantidad de gamers en Latam tenemos aproximadamente 260 Millones y en US 210 Millones, pero el continente americano suma 40 Billones de ingresos vs los 6 billones es una diferencia importante.

videojuego celular

-Según datos de Newzoo para el 2020 la audiencia de espectadores de e-sports va a crecer a 495.0 millones de personas.

-La exposición también crece notablemente y los premios que vienen inherentes son bastantes altos. Por ejemplo, el año pasado, The International 9 dio premios por más de 30M de dólares.

-Además, también según datos de Newzoo, para el 2020 se espera que los ingresos de la categoría sobrepasarán 1 billón de dólares.

-Hablando de inversión publicitaria de las marcas en el mercado de e-sports tenemos lo siguiente: la inversión de las marcas se espera que llegue globalmente a U$795.1m en 2020, lo que significa un crecimiento de 23.1% desde 2019. Casi 2 cuartos de esto ($584m) se esperan sean invertidos en patrocinios mientras que los restantes $211m serán invertidos en spots o inserciones en break de comerciales.

videojuegos Pixabay

-Las marcas ya comienzan a capitalizar oportunidades es e-sports. A partir del estudio de Kantar de TGI consumer data survey nos dejó ver que el 46% de quienes ven e-sports concordaron en que la publicidad les ayudó a escoger lo que comprarían y 58% espera que la publicidad por supuesto sea entretenida e interactiva. *El estudio se hizo en UK pero misma tendencia en otros países.

-El ganador del Campeonato de ‘Super Smash Bros’, sponsoreado por Red Bull, vio en tan solo un post en Twitter los resultados en un incremento de 169% en el tráfico de visita de su marca, lo que llevó más de 1300 nuevos individuos a visitar el homepage de la marca

-El ídolo del sector: 900.000 dólares es el premio que recibió Thiago Lapp, el argentino de 13 años, que quedó en quinto lugar en el torneo mundial del famoso videojuego Fortnite el año pasado. Se trata del único jugador no estadounidense que se posicionó entre los cinco primeros ganadores.