El origen de la alarma con humo: una historia de innovación en seguridad

¿Qué es el humo antirrobo?

El humo antirrobo es una novedad reciente en el campo de la seguridad, diseñada para proteger propiedades de manera efectiva y segura. Su principio es simple pero ingenioso: al detectar una intrusión, el sistema libera una densa cortina de humo que desorienta y ahuyenta a los intrusos, impidiendo que vean o continúen con su intento de robo. Este humo, aunque parece denso y abrumador, es completamente seguro para las personas, mascotas y no daña los muebles o interiores de la propiedad.

Este sistema ha ganado una notable aceptación en los últimos años, especialmente en entornos comerciales y residenciales donde la seguridad es una prioridad. Su efectividad radica en su capacidad para actuar rápidamente, creando un ambiente confuso para el intruso y proporcionando tiempo valioso para que llegue la ayuda desde que se activa la alarma. Además, es de rápida instalación y puede integrarse con otros sistemas de seguridad para una protección más completa.

Aunque parezca sacado de una película, el dispositivo ZeroVision es una solución real y práctica para mantener seguras las propiedades. Proporciona una barrera física instantánea y es una medida disuasoria poderosa contra robos. Así, los propietarios pueden sentirse más seguros, sabiendo que tienen una herramienta adicional para proteger sus hogares y negocios

Innovación en Protección y Prevención

En el mundo de la seguridad, la prevención es fundamental. Los delincuentes cuentan con diversas herramientas para eludir la seguridad tradicional, pero hay un aspecto en el que siempre son vulnerables: la vista. Es aquí donde entra en juego

ZeroVision, que actúa en el momento exacto en que los intrusos intentan ingresar a una propiedad y les impide tener visibilidad.

La idea detrás del producto es que "no se puede robar lo que no se vé" y con este sistema, realmente no se ve nada. Su tecnología de cortina de humo es un salto de calidad respecto a los sistemas tradicionales, el humo genera una sensación de sofoco y se deja de ver a menos de 30 centímetros. A diferencia de tener solo un sistema de cámaras de seguridad, actúa en el mismo lugar de forma inmediata, e impide que el ladrón alcance su objetivo. Con cero visibilidad, no podrá robar.

El Compromiso con la tecnología y el desarrollo

Detrás de toda esta tecnología se encuentra el esfuerzo constante de un equipo de ingenieros altamente capacitados en los centros de I+D donde se trabaja incansablemente en la creación de prototipos y en la implementación de nuevas tecnologías. Con un promedio de cinco o seis innovaciones al año, demuestran un compromiso inquebrantable con la vanguardia tecnológica en el campo de la seguridad. La inversión en innovación es la base sobre la cual se construyen los sistemas de seguridad de máxima protección.

Un mundo en constante evolución donde la tecnología se ha convertido en el pilar central de la seguridad. Las organizaciones deben adaptarse y ofrecer respuestas efectivas a las crecientes demandas de seguridad de la sociedad. En este sentido, Verisure se destaca por su enfoque en el desarrollo tecnológico. Su compromiso es claro: brindar a sus clientes soluciones de seguridad de vanguardia que les permitan proteger sus hogares y negocios de la manera más efectiva y sin riesgos.

La tecnología avanzada se convierte en un aliado inquebrantable en la lucha por la seguridad y la tranquilidad. Así, la protección de tu hogar y negocio está respaldada por la última tecnología conectada las 24 horas 365 días, marcando el camino hacia un futuro más seguro.