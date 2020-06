Según explicaron las compañías, se encuentran trabajando en el desarrollo de un nuevo video juego inspirado en el mundo descripto en la popular saga de J.R.R. Tolkien.

Además revelaron que el nombre escogido para esta nueva aventura será The Lord of the Rings: Rise to War, y se centrará en la tercera edad de la Tierra Media.

“Recreará el mundo de ficción de Arda en una interpretación visualmente impresionante y completamente fiel, con icónicos personajes y locaciones de la trilogía original”, explicaron.

Pero cabe destacar que este contenido estará disponible solamente para teléfonos inteligentes, factor que limitará su alcance.

La primera imagen promocional nos muestra a Minas Tirith asediada por los ejércitos de Sauron.

ADEMÁS:

Misteriosa bola de fuego iluminó el cielo de Australia